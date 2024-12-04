В Америке прилюдно унижали большого русского таланта! Шестеркин отказался от баснословных денег и начал валиться

Серия из пяти поражений подряд — первая в заокеанской карьере Шестеркина. Шесть проигрышей в семи матчах — не вина одного Игоря, который, как и вся команда, не показывает своей лучшей игры. В матче с «Дэвилз» болельщики «Нью-Джерси» даже стали откровенно издеваться над Шестеркиным, скандируя кричалку: «Игорь — гол, Игорь — гол». Шестеркин пропустил две первых шайбы после четырех бросков. Кроме этого, «Синерубашечники» выиграли у «Рейнджерс» во всех четырех матчах прошлого сезона.