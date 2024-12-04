В Америке прилюдно унижали большого русского таланта! Шестеркин отказался от баснословных денег и начал валиться

Помните, как по осени мы все следили за переговорами голкипера Игоря Шестеркина с руководством «Нью-Йорк Рейнджерс» о заключении нового контракта? Тогда российский страж ворот «Синерубашечников» отверг выгодное многолетнее соглашение, которое бы сделало его самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ. Стало очевидно, что россиянин хочет большего и имеет на это полное право — обладание «Везина Трофи» и великолепная игра делали из Шестеркина супермена.
Североамериканская пресса констатировала, что Шестеркин может выдвигать любые требования — клуб ему все равно предоставит ту сумму, которую он хочет. Потому что такими вратарями, находящимися на пике карьеры, не разбрасываются.
Прошла пара месяцев, и сейчас уже никто не вспоминает сумму, от которой отказался Игорь. Виной тому — ужасные результаты «Нью-Йорк Рейнджерс». Команда Питера Лавиолетта неожиданно начала «валиться» без видимых причин. В последних семи матчах «Рейнджеры» потерпели 6 поражений, и перспективы получения огромных сумм голкипером «Рейнджерс» уже не выглядят стопроцентными.
«Нам нужно сражаться. Нам надо найти пути выиграть матчи, надо работать. В этом нет никакой магии», — сказал Игорь Шестеркин после поражения от «Нью-Джерси» (1:5).
«Сейчас Шестеркин не может подчищать ошибки команды. Но он остается элитным вратарем, потому что поддерживал команду на протяжении долгого времени. Он делал “Рейнджерс” конкурентоспособными даже тогда, когда они этого не заслуживали», — отмечает обозреватель New York Post Молли Уокер.
Серия из пяти поражений подряд — первая в заокеанской карьере Шестеркина. Шесть проигрышей в семи матчах — не вина одного Игоря, который, как и вся команда, не показывает своей лучшей игры. В матче с «Дэвилз» болельщики «Нью-Джерси» даже стали откровенно издеваться над Шестеркиным, скандируя кричалку: «Игорь — гол, Игорь — гол». Шестеркин пропустил две первых шайбы после четырех бросков. Кроме этого, «Синерубашечники» выиграли у «Рейнджерс» во всех четырех матчах прошлого сезона.
Пропускать ранние голы — это стало неприятной традицией для Шестеркина и «Рейнджерс». За 24 матча сезона «Рейнджеры» 7 раз пропускали по 5 голов и более. И все это — на фоне слухов о возможных обменах Криса Крайдера и Джейкоба Трубы, а также сворачивания предложения Шестеркину с максимально возможной суммой нового контракта.
«Мы должны побеждать в хоккейных матчах», — сказал главный тренер Питер Лавиолетт. «Мы хорошая хоккейная команда. Сейчас мы не играем в очень хороший хоккей. Нам нужно стать лучше. Это то, что находится под нашим контролем. Эти ответы находятся в раздевалке. И это те ответы, которые нам нужно найти как группе хороших игроков», — добавил Лавиолетт.
В этих словах — тревога человека, который может сидеть «на горячем» стуле и подвергать себя угрозе увольнения. А для Игоря подобные речи и результаты команды могут означать одно: переговоры о новом контракте перестали быть явной возможностью заработать себе «вистов». Высший менеджмент «Рейнджерс» очень недоволен действиями и команды в целом, и Шестеркина.
В таких условиях Игорю, чтобы вернуть уверенность в своих силах, нужно одержать несколько важных побед,. Желательно — подряд. Если этого не произойдет, «Рейнджеры» рискуют оказаться бедовой командой, которая своими руками потратила шансы на отличный результат.
Леонид Михайлов