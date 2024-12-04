«Не делаю ничего сумасшедшего». Капризов доминирует в НХЛ

«Он смотрит и перестраивается, если ему чего-то недостает. Он не надеется и не ждет, пока другой парень сыграет в защите и переведет в атаку. Я думаю, его понимание игровых ситуаций, времени и счета заметно выросло. И считаю, что это позволяет не просто быть элитным хоккеистом в этой лиге, а тем элитным хоккеистом, который помогает своей команде демонстрировать победный хоккей. Это можно видеть все больше и больше, его влияние на атаку очевидно, но очевидно его влияние на игру с шайбой и без, как это отражается на всей команде. Он заслужил свой выход в ситуациях “пять на шесть”. Когда другая команда убирает вратаря, он там [на льду]. Это потому, что его игра без шайбы гарантирует ему участие в подобных моментах», — сказал Хайнс.