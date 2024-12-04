«Ови — машина». Овечкин восхищает партнеров, Гретцки ждет его рекорда

Слушайте, я очень горжусь тем, чего достиг с этими 894. Ничто не может отобрать это у меня. И знаете, Алекс был исключительным [хоккеистом] для всей игры и «Вашингтон Кэпиталз». Надеюсь, я первым пожму его руку, когда он побьет рекорд, потому что люди все время спрашивают: побьет ли Алекс мой рекорд? Я бы сказал — да, в конце концов так и случится. Это прогресс для нашего вида спорта. Я помню тот день, когда побил рекорд Горди Хоу [на отметке в 801 гол]. Помню, как увиделся с отцом и сказал, что для меня это ловушка-22 [заколдованный круг/безвыходная ситуация]. Я так превозносил Горди. Он был не только величайшим игроком из когда-либо живших, но и таким джентльменом. Поэтому я помню, как сказал отцу, что мне вроде как немного неловко бить рекорд Горди. Он сказал, что мне нельзя так считать: «Знаешь, Горди очень гордится тем, чего ты достиг». И он сказал: «Просто запомни, что однажды, когда кто-то побьет твой рекорд, у тебя будет такое же достоинство, как у Горди». И я посмотрел на своего отца и сказал: «Могу ли я просто насладиться этим пару дней?» (Смеется.).