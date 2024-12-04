Кризис «Рейнджерс» затягивается. Что происходит в команде Панарина?

По нападению единственные вопросы возникают по нижним звеньям. Если вычеркнуть из основы Мэтта Ремпе, боттому «Рейнджерс» банально не хватает мускул. Уместно будет вспомнить, как в июне ньюйоркцы поместили на драфт отказов форварда Барклая Гудроу после неплохого плей-офф (0,5 очка за матч). Любая успешная франшиза держится не только на лидерах нападения, которых у ньюйоркцев предостаточно, но и на важных форвардах боттома. С выбором игроков на эти роли генменеджер Крис Друри мог сработать лучше в межсезонье. Но в последнее время все больше вопросов возникает и к другим нападающим.