Овечкин шокировал Америку, Малкин добил чемпионов. Как дела у россиян в НХЛ

Александр Овечкин не играет уже две недели, а «Вашингтон Кэпиталз» провел без своего капитана семь матчей, одержав в них четыре победа (одну — в овертайме) и потерпев три поражения (одну — в овертайме). Сегодня «столичные», например, умудрились проиграть одному из аутсайдеров лиги «Сан-Хосе Шаркс» (1:2 ОТ). «Кэпс» при этом посвятили много времени освещению и пропаганде повестки ЛГБТ*. Если бы они были больше сосредоточены на хоккее, то, вероятно, и игра сложилась бы куда успешнее. Впрочем, внимание непосредственно хоккейной общественности сейчас все равно обращено на новости о состоянии здоровья главного снайпера XXI века.