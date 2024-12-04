Овечкин шокировал Америку, Малкин добил чемпионов. Как дела у россиян в НХЛ

Александр Овечкин приступил к тренировкам спустя всего две недели после того, как сломал ногу, Евгений Малкин на глазах у своих родителей огорчил действующих обладателей Кубка Стэнли, Александр Георгиев пережил мощный провал в драматичном матче в Баффало, а Кирилл Капризов в очередной раз сотворил чудо. О главных событиях с участием российских звезд в Национальной хоккейной лиге — в обзоре игрового дня.
Российский вратарь пропустил кучу шайб, но его команда добыла мегаволевую победу
«Колорадо Эвеланш» в новом сезоне НХЛ выступают крайне нестабильно. Недавние чемпионы лиги чередуют победы с сериями поражений и могут как разнести крепких орешков из «Каролины Харрикейнз» (6:4) и «Флориды Пантерз» (7:4), так и громко «сгореть» условным «Тампа-Бэй Лайтнинг» с неприличным счетом 2:8. Одной из основных причин таких волн у «Эвеланш» являются заметные кадровые проблемы: Джаред Беднар с самого старта регулярного розыгрыша НХЛ не может собрать оптимальный состав и по сей день дожидается возвращения своих лидеров из списка травмированных.
Особенную головную боль главному тренеру «Колорадо» доставляет вратарский вопрос. Россиянин Александр Георгиев не просто не похож на себя образца прошлого сезона, а является одним из худших и ненадежных голкиперов чемпионата, при этом достойного сменщика у него нет. У болельщиков «Эвеланш» постепенно кончается терпение, они то и дело требуют избавиться от российского вратаря. Сегодняшний матч «лавин» с «Баффало Сейбрз» в лишний раз убедил их в этом мнении.
Хоккеисты «Колорадо» ужасно начали матч в Баффало: к середине первого периода они уже горели со счетом 0:4. Все четыре шайбы пришлись на долю Георгиева, в створ ворот которого суммарно поступило всего восемь бросков.
После четвертого гола тренерский штаб заменил Александра и выпустил вместо россиянина 32-летнего канадца Скотта Уэджвуда, который не задерживается нигде и меняет команды едва ли не каждый год. Накануне он был выменян у «Нэшвилл Предаторз» и в первой же игре за «Колорадо» сыграл надежно, отразив все 22 броска. Более того — «Эвеланш» умудрились спастись от поражения и добыть мегаволевую победу (5:4). Все началось с гола лидера «лавин» Натана Маккиннона в дебюте второго периода и продолжилось еще четырьмя шайбами «Колорадо» в третьей 20-минутке.
Малкин стал палачом чемпионов
«Баффало Сейбрз» официально стали главными неудачниками игрового дня в НХЛ, но их товарищами по несчастью вполне могли стать «Питтсбург Пингвинз». Подопечные Майка Салливана ужасно стартовали в этом сезоне, но в последнюю неделю постепенно набирают обороты. Сегодня «пингвины» дома обыграли действующих обладателей Кубка Стэнли «Флориду Пантерз» и продлили свою победную серию до четырех матчей.
По ходу встречи «Питтсбург» вел со счетом 4:1, но умудрился растерять комфортное, казалось, преимущество и довести дело до овертайма. Впрочем, в дебюте дополнительной пятиминутки «Пенс» все же забрали свое.
Героем матча стал Евгений Малкин. Российский нападающий набрал два очка и внес весомый вклад в победу своей команды. Сначала Джино отметился голом в середине первого периода, порадовав своего отца Владимира Анатольевича и мать Наталью Михайловну, которые присутствовали на игре.
Благодаря этой шайбе форвард «Питтсбурга» прервал голевую засуху, которая растянулась на десять матчей, а также стал 15-м в истории НХЛ игроком, кому в своей карьере в чемпионатах лиги удалось огорчить минимум 150 разных вратарей. Американец Спенсер Найт до сих пор еще ни раз не пропускал от Малкина, но теперь все же стал жертвой Евгения. Сегодня Найту пришлось заменить Сергея Бобровского, который временно покинул расположение «Флориды», чтобы быть рядом со своей супругой в ожидании пополнения в семье.
Также Малкин отличился результативной передачей. Именно Джино вывел Брайана Раста на победный гол в овертайме.
Капризов покоряет НХЛ
Победу своей команде в овертайме принес и другой звездный россиянин. Кирилл Капризов проводит феноменальный сезон и является главным автором успехов «Миннесоты Уайлд». Именно по этой причине россиянин идет в лидерах различных рейтингов и голосований на завоевание «Харт Трофи» — награды, вручаемой хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне НХЛ.
Для «Уайлд» домашний матч против «Ванкувер Кэнакс» сложился очень непросто. «Дикари» дважды по ходу встречи были вынуждены отыгрываться, да и в овертайме едва не потерпели поражение. Но правило «Не забиваешь ты — забивают тебе» сработало в очередной раз, и Капризов забросил очередную шайбу в сезоне, несмотря на то, что отыграл почти весь овертайм. Она — шайба — стала для Кирилла уже 16-й в сезоне. По голам форвард «Миннесоты» опередил Александра Овечкина и вышел в единоличные лидеры среди российских снайперов в регулярном чемпионате НХЛ.
Кроме того, Капризов сохранил за собой лидерство в списке лучших бомбардиров сезона. В 24 матчах «регулярки» российский нападающий набрал 39 очков (16 голов и 23 передачи). На данный момент он в борьбе за «Арт Росс Трофи» делит первое место с чешским форвардом «Каролины Харрикейнз» Мартином Нечасом (13+26 в 25 матчах) и канадским нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном (9+30 в 26 матчах). Капризов в текущем темпе уверенно идет на более чем 130 очков за сезон. Личный рекорд результативности россиянина в одной «регулярке», напомним, составляет 108 очков в 81 матче (сезон-2021/22).
Овечкин уже тренируется!
Александр Овечкин не играет уже две недели, а «Вашингтон Кэпиталз» провел без своего капитана семь матчей, одержав в них четыре победа (одну — в овертайме) и потерпев три поражения (одну — в овертайме). Сегодня «столичные», например, умудрились проиграть одному из аутсайдеров лиги «Сан-Хосе Шаркс» (1:2 ОТ). «Кэпс» при этом посвятили много времени освещению и пропаганде повестки ЛГБТ*. Если бы они были больше сосредоточены на хоккее, то, вероятно, и игра сложилась бы куда успешнее. Впрочем, внимание непосредственно хоккейной общественности сейчас все равно обращено на новости о состоянии здоровья главного снайпера XXI века.
Напомним, в матче против «Юты» (6:2) Овечкин оформил дубль и вполне мог рассчитывать на хет-трик, но в третьем периоде с ним столкнулся канадский форвард команды соперника Джек Макбэйн, который «выключил» Александра до конца игры. По итогам медицинского обследования лидеру «Кэпиталз» был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги. Из-за серьезной травмы Ови, как сообщила пресс-служба «Вашингтона», выбыл на срок от четырех до шести недель. Ожидается, что до конца 2024 года 39-летний россиянин не сыграет.
Однако Овечкин удивил весь хоккейный мир даже в этой, казалось, страшной и печальной ситуации. Русскому богатырю не потребовались шины, ортезы и другие приспособления, он остался рядом с командой и даже отправился с ней на выездные матчи, а уже в эти дни приступил к тренировкам. 2 декабря Александр провел занятие на льду. И это спустя всего лишь две недели после перелома ноги!
«Я не верю, что он настоящий человек, если честно. Прошло две недели после перелома ноги, а он уже на льду. Он машина. Здорово видеть его снова на льду. Он выглядел счастливым и взволнованным. Мы тоже все были взволнованы. Это отличный знак и шаг в правильном направлении», — выразил мысли многих любителей хоккея одноклубник Овечкина Пьер-Люк Дюбуа.
Впрочем, тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поспешил успокоить общественность и отметил: сроки восстановления Александра не меняются, реабилитация россиянина идет в соответствии с планом. И это правильно — в таких ситуациях важно не форсировать восстановление, чтобы избежать более серьезных проблем.
Все результаты игрового дня в НХЛ
- «Баффало Сейбрз» — «Колорадо Эвеланш» (4:5)
- «Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ)
- «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» (1:2)
- «Каролина Харрикейнз» — «Сиэтл Кракен» (2:4)
- «Монреаль Канадиенс»— «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ)
- «Питтсбург Пингвинз»— «Флорида Пантерз» (5:4 ОТ)
- «Виннипег Джетс»— «Сент-Луис Блюз» (1:4)
- «Миннесота Уайлд»— «Ванкувер Кэнакс» (3:2 ОТ)
- «Калгари Флэймз»— «Коламбус Блю Джекетс» (3:0)
- «Вегас Голден Найтс»— «Эдмонтон Ойлерз» (1:0).
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Автор: Андрей Сенченко