В НХЛ сыграли матч, аналогов которому не было 80 (!) лет. Его судьбу решил русский герой

Потому те два матча можно смело исключить из данной выборки — и в результате в этом списке остаются всего две игры, не считая сегодняшнюю. В феврале 1924 года такой матч провели «Гамильтон Тайгерз» и «Торонто Сэнс Пэтс», а спустя 20 лет — «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс». Таким образом, начиная с 1944 года на протяжении 80 лет не знала подобного прецедента. И вот «Вегас» и «Эдмонтон» сегодня сыграли третий матч в истории лиги без удалений и не более чем с одним голом за игру. Арбитры встречи Горд Дуайер и Жан Эбер могут быть довольны — почти на курорте побывали.