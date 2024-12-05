Тренер «Вашингтона» объяснил появление Овечкина на тренировке в полной амуниции

«Овечкин провёл утром тренировку, но это часть его восстановления. У нас нет никаких обновлений относительно сроков его возвращения», — приводит слова Карбери RMNB.
Ранее сообщалось, что Овечкин из-за перелома малоберцовой кости пропустит в районе четырёх-шести недель. На данный момент «Вашингтон» провёл без россиянина уже семь игр, в которых одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В текущем сезоне Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 очков. «Вашингтон Кэпиталз» находится на первом месте Восточной конференции НХЛ.