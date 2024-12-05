МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Морган Гики (13-я и 46-я минуты) и Брэд Маршан (23; 26). У «Чикаго» шайбы забросили Алекс Власик (2) и Джейсон Дикинсон (39), которому ассистировал российский форвард Илья Михеев.
Российский защитник «Бостона» Никита Задоров не отличился результативными действиями. На счету хоккеиста 8 очков (2 гола + 6 передач) в 28 матчах текущего сезона.
«Бостон» одержал третью победу подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 31 очко. «Чикаго» (18 очков) проиграл в четвертой игре подряд и идет на последней, восьмой позиции в таблице Центрального дивизиона.
В другой встрече «Торонто Мейпл Лифс» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).