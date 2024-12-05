Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил «Бостон Брюинз»

«Чикаго» уступил «Бостону» и проиграл четвертый матч подряд в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Морган Гики (13-я и 46-я минуты) и Брэд Маршан (23; 26). У «Чикаго» шайбы забросили Алекс Власик (2) и Джейсон Дикинсон (39), которому ассистировал российский форвард Илья Михеев.

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров не отличился результативными действиями. На счету хоккеиста 8 очков (2 гола + 6 передач) в 28 матчах текущего сезона.

«Бостон» одержал третью победу подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 31 очко. «Чикаго» (18 очков) проиграл в четвертой игре подряд и идет на последней, восьмой позиции в таблице Центрального дивизиона.

В другой встрече «Торонто Мейпл Лифс» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).

Чикаго
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
5.12.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
United Center, 19179 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джо Сакко
Вратари
Петр Мразек
Джереми Суэймен
1-й период
01:23
Алекс Власик
(Коннор Мерфи, Ник Фолиньо)
04:50
Коннор Мерфи
12:17
Морган Гики
(Джастин Бразо, Джордан Истерли)
13:28
Джон Бишер
19:46
Вьятт Кайсер
2-й период
22:58
Брэд Маршан
(Мейсон Лорей, Давид Пастрняк)
25:03
Брэд Маршан
(Джордан Истерли, Давид Пастрняк)
35:08
Никита Задоров
38:23
Джейсон Дикинсон
(Илья Михеев, Коннор Мерфи)
3-й период
45:02
Морган Гики
(Джастин Бразо, Мейсон Лорей)
49:00
Илья Михеев
54:16
Коннор Бедард
58:05
Командный штраф
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Бостон
НХЛ: таблица и календарь