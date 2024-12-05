«Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил «Бостон Брюинз»

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Морган Гики (13-я и 46-я минуты) и Брэд Маршан (23; 26). У «Чикаго» шайбы забросили Алекс Власик (2) и Джейсон Дикинсон (39), которому ассистировал российский форвард Илья Михеев.