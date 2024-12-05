«Вегас» обыграл «Анахайм» благодаря 19 сейвам Самсонова

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых по шайбе забросили Уильям Карлссон (17-я минута) и Александр Хольц (44), дубль оформил Ши Теодор (27; 60). За «Анахайм» отличился Джексон Лакомб (39). Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 19 бросков по своим воротам.