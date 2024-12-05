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«Вегас» обыграл «Анахайм» благодаря 19 сейвам Самсонова

«Вегас» обыграл «Анахайм» со счетом 4:1 в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых по шайбе забросили Уильям Карлссон (17-я минута) и Александр Хольц (44), дубль оформил Ши Теодор (27; 60). За «Анахайм» отличился Джексон Лакомб (39). Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 19 бросков по своим воротам.

«Вегас» идет на первом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 37 очков. «Анахайм» (23 очка) располагается на последнем, восьмом месте.

В другой встрече «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Даллас Старз» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

Анахайм
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
5.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 13188 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Брюс Кэссиди
Вратари
Джон Гибсон
(Джон Гибсон)
Илья Самсонов
1-й период
16:26
Вильям Карлссон
(Николас Хэг, Виктор Олофссон)
2-й период
26:38
Ши Теодор
(Джек Айкел, Виктор Олофссон)
28:33
Фрэнк Ватрано
35:59
Николя Руа
38:01
Джексон Лакомб
(Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш)
3-й период
43:05
Александр Хольц
(Тэннер Пирсон, Томаш Гертл)
55:32
Алекс Киллорн
59:16
Ши Теодор
(Джек Айкел, Томаш Гертл)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм
Вегас
Лос-Анджелес
Даллас
НХЛ: таблица и календарь