«Вегас» обыграл «Анахайм» благодаря 19 сейвам Самсонова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых по шайбе забросили Уильям Карлссон (17-я минута) и Александр Хольц (44), дубль оформил Ши Теодор (27; 60). За «Анахайм» отличился Джексон Лакомб (39). Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 19 бросков по своим воротам.
«Вегас» идет на первом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 37 очков. «Анахайм» (23 очка) располагается на последнем, восьмом месте.
В другой встрече «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Даллас Старз» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).