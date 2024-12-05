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Губерниев — о Гашеке: «Он политик — говно, у него ничего не получится»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Доминика Гашека о долге международных лиг и федераций перед Украиной.

Источник: AP 2024

«Он же в политику идет, а политик из него слабый. Хороший был спортсмен, а сейчас — плохой политик, все у него мимо: выборы проиграл и пытается обратить на себя внимание. Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили. Но поскольку он политик — говно, ничего у него не получится, пусть дальше пытается», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее бывший чешский вратарь заявил, что международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.