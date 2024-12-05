Губерниев — о Гашеке: «Он политик — говно, у него ничего не получится»

«Он же в политику идет, а политик из него слабый. Хороший был спортсмен, а сейчас — плохой политик, все у него мимо: выборы проиграл и пытается обратить на себя внимание. Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили. Но поскольку он политик — говно, ничего у него не получится, пусть дальше пытается», — сказал Губерниев «СЭ».