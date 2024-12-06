Русский вундеркинд мощно восхитил Америку! Мичков выдал суперматч, но его команда подарила победу чемпиону

В воротах у «Летчиков» снова появился Иван Федотов. Основной страж ворот «Филли» Самуэль Эрссон близок к выздоровлению (он вернулся к тренировкам), а Федотов, в последнее время, обрел стабильность. Увы, но в этот раз у Ивана матч откровенно не задался: Федотов отыграл лишь первые 20 минут, пропустил 2 гола после 7 бросков и был заменен на Алексея Колосова. Белорус за два периода пропустил 4 шайбы, и оба голкипера не создали впечатление надежности.