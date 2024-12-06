Русский вундеркинд мощно восхитил Америку! Мичков выдал суперматч, но его команда подарила победу чемпиону

«Филадельфия» дома принимала «Флориду», имея в активе серию из трех побед. В предыдущем матче против «Сент-Луиса» «оранжевые» додавили соперника в овертайме, где победный гол оформил новичок Матвей Мичков. Прошло четыре дня, и Мичков выдал самый результативный матч в своей заокеанской карьере, чем сильно помог «Флайерз» одолеть действующих обладателей Кубка Стэнли.
В воротах у «Летчиков» снова появился Иван Федотов. Основной страж ворот «Филли» Самуэль Эрссон близок к выздоровлению (он вернулся к тренировкам), а Федотов, в последнее время, обрел стабильность. Увы, но в этот раз у Ивана матч откровенно не задался: Федотов отыграл лишь первые 20 минут, пропустил 2 гола после 7 бросков и был заменен на Алексея Колосова. Белорус за два периода пропустил 4 шайбы, и оба голкипера не создали впечатление надежности.
«Филадельфия» отыгрывалась на протяжении всей встречи. Дефицит в три шайбы, полученный на старте второго периода, «Летчики» пытались героически отыграть, и первую скрипку в этом стремлении сыграл Мичков. Россиянин провел самый результативный матч в НХЛ, сделав 3 голевые передачи.
Сначала он помог реализовать численное преимущество Тайсону Форстеру, затем дважды ассистировал Оуэну Типпетту, и его третий голевой пас помог сравнять счет. На старте третьего периода «Филадельфия» даже вышла вперед, но проиграла в самой концовке. Гол Форлинга помог «Флориде» восстановить равновесие, а за две минуты до конца Сэм Райнхарт принес «Флориде» победу, забив в большинстве — 7:5.
«Мичков хорош, Оуэн Типпетт тоже. Но вратари… Самуэлю Эрссону нечего беспокоиться о своем месте стартера. Первый период был таким, что у Тортореллы не было выбора, надо было менять вратаря. Пятый гол Колосова — это тихий ужас. Белорусу нужен датчик GPS, чтобы увидеть шайбу», — отметил автор блога BroadStreet Hockey Джейсон Макнил.
Торторелла и правда периодически бесился на скамейке запасных. Это вполне оправдано, поскольку его команда пропустила 4 гола, когда соперник играл в большинстве. «Филадельфия» совершила невероятное количество ошибок и упустила победу, которая сама плыла в руки.
Коснется ли гнев Тортореллы Матвея Мичкова, сейчас сказать трудно. Россиянин стал самым результативным в своей команде, но Тортс известен тем, что не делает исключений, когда его подопечные действуют небрежно.
Автор: Леонид Михайлов