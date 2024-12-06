Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русский вундеркинд мощно восхитил Америку! Мичков выдал суперматч, но его команда подарила победу чемпиону

Увы.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

«Филадельфия» дома принимала «Флориду», имея в активе серию из трех побед. В предыдущем матче против «Сент-Луиса» «оранжевые» додавили соперника в овертайме, где победный гол оформил новичок Матвей Мичков. Прошло четыре дня, и Мичков выдал самый результативный матч в своей заокеанской карьере, чем сильно помог «Флайерз» одолеть действующих обладателей Кубка Стэнли.

В воротах у «Летчиков» снова появился Иван Федотов. Основной страж ворот «Филли» Самуэль Эрссон близок к выздоровлению (он вернулся к тренировкам), а Федотов, в последнее время, обрел стабильность. Увы, но в этот раз у Ивана матч откровенно не задался: Федотов отыграл лишь первые 20 минут, пропустил 2 гола после 7 бросков и был заменен на Алексея Колосова. Белорус за два периода пропустил 4 шайбы, и оба голкипера не создали впечатление надежности.

«Филадельфия» отыгрывалась на протяжении всей встречи. Дефицит в три шайбы, полученный на старте второго периода, «Летчики» пытались героически отыграть, и первую скрипку в этом стремлении сыграл Мичков. Россиянин провел самый результативный матч в НХЛ, сделав 3 голевые передачи.

Сначала он помог реализовать численное преимущество Тайсону Форстеру, затем дважды ассистировал Оуэну Типпетту, и его третий голевой пас помог сравнять счет. На старте третьего периода «Филадельфия» даже вышла вперед, но проиграла в самой концовке. Гол Форлинга помог «Флориде» восстановить равновесие, а за две минуты до конца Сэм Райнхарт принес «Флориде» победу, забив в большинстве — 7:5.

«Мичков хорош, Оуэн Типпетт тоже. Но вратари… Самуэлю Эрссону нечего беспокоиться о своем месте стартера. Первый период был таким, что у Тортореллы не было выбора, надо было менять вратаря. Пятый гол Колосова — это тихий ужас. Белорусу нужен датчик GPS, чтобы увидеть шайбу», — отметил автор блога BroadStreet Hockey Джейсон Макнил.

Торторелла и правда периодически бесился на скамейке запасных. Это вполне оправдано, поскольку его команда пропустила 4 гола, когда соперник играл в большинстве. «Филадельфия» совершила невероятное количество ошибок и упустила победу, которая сама плыла в руки.

Коснется ли гнев Тортореллы Матвея Мичкова, сейчас сказать трудно. Россиянин стал самым результативным в своей команде, но Тортс известен тем, что не делает исключений, когда его подопечные действуют небрежно.

Автор: Леонид Михайлов

Филадельфия
5:7
0:2, 4:2, 1:3
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
6.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18206 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Пол Морис
Вратари
Иван Федотов
(Алексей Колосов, Алексей Колосов, Алексей Колосов)
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
02:36
Эван Родригес
06:57
Нико Миккола
(Мэттью Ткачак, Йеспер Боквист)
09:16
Аарон Экблад
2-й период
21:32
Джоэл Фараби
23:00
Александр Барков
(Мэттью Ткачак, Сэм Райнхарт)
25:30
Сэм Беннетт
27:13
Тайсон Форстер
(Матвей Мичков, Джоэл Фараби)
29:31
Ник Силер
32:47
Скотт Лотон
33:35
Картер Верхэге
(Александр Барков, Мэттью Ткачак)
37:41
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков)
38:04
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков)
3-й период
41:12
Аарон Экблад
45:39
Гарнет Хэтэуэй
(Расмус Ристолайнен, Скотт Лотон)
53:37
Адам Боквист
54:27
Бобби Бринк
54:27
Трэвис Конекны
54:27
Дмитрий Куликов
54:43
Густав Форслинг
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
57:32
Джоэл Фараби
57:32
Джоэл Фараби
57:32
Густав Форслинг
58:01
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Картер Верхэге)
58:36
Эмиль Андре
59:49
Мэттью Ткачак
(Сэм Райнхарт, Дмитрий Куликов)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
4
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Флорида
НХЛ: таблица и календарь