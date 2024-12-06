Нападающий «Айлендерс» Цыплаков забросил шайбу в матче НХЛ с «Сиэтлом»

«Сиэтл» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, в 27 матчах набрав 27 очков. «Айлендерс» находятся на восьмом месте в Столичном дивизионе с 25 очками после 27 игр. В следующем матче «Сиэтл» на выезде в ночь на 7 декабря по московскому времени сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» на следующий день примут «Каролину».