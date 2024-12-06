Нападающий «Айлендерс» Цыплаков забросил шайбу в матче НХЛ с «Сиэтлом»

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. «Сиэтл» обыграл на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тай Картье (3-я минута), Оливер Бьоркстранд (17), Винс Данн (24), Шейн Райт (34) и Джейден Шварц (58), у проигравших — Ноа Добсон (52) и Максим Цыплаков (56).
Этот гол стал для Цыплакова четвертым в нынешнем сезоне. Всего на его счету 14 очков по системе «гол + пас» (4 + 10). Бывший форвард «Спартака» занимает пятое место в списке бомбардиров среди новичков. Лидирует с 22 (9 + 13) очками нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил в этой встрече девять бросков и был заменен после четырех пропущенных шайб.
«Сиэтл» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, в 27 матчах набрав 27 очков. «Айлендерс» находятся на восьмом месте в Столичном дивизионе с 25 очками после 27 игр. В следующем матче «Сиэтл» на выезде в ночь на 7 декабря по московскому времени сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» на следующий день примут «Каролину».
В других матчах игрового дня «Коламбус» на выезде уступил «Эдмонтону» со счетом 3:6, российский голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 31 бросок. «Сент-Луис» обыграл в гостях «Калгари» (4:3 ОТ), нападающий победившей команды Павел Бучневич отметился одним голом, который стал для россиянина седьмым в текущем сезоне. Защитник «Калгари» Даниил Мироманов записал на свой счет результативную передачу.