Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий «Айлендерс» Цыплаков забросил шайбу в матче НХЛ с «Сиэтлом»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Сиэтла».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. «Сиэтл» обыграл на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тай Картье (3-я минута), Оливер Бьоркстранд (17), Винс Данн (24), Шейн Райт (34) и Джейден Шварц (58), у проигравших — Ноа Добсон (52) и Максим Цыплаков (56).

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 10, 6.12.2024, 3:30
Айлендерс
2
Сиэтл
5

Этот гол стал для Цыплакова четвертым в нынешнем сезоне. Всего на его счету 14 очков по системе «гол + пас» (4 + 10). Бывший форвард «Спартака» занимает пятое место в списке бомбардиров среди новичков. Лидирует с 22 (9 + 13) очками нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил в этой встрече девять бросков и был заменен после четырех пропущенных шайб.

«Сиэтл» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, в 27 матчах набрав 27 очков. «Айлендерс» находятся на восьмом месте в Столичном дивизионе с 25 очками после 27 игр. В следующем матче «Сиэтл» на выезде в ночь на 7 декабря по московскому времени сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» на следующий день примут «Каролину».

В других матчах игрового дня «Коламбус» на выезде уступил «Эдмонтону» со счетом 3:6, российский голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 31 бросок. «Сент-Луис» обыграл в гостях «Калгари» (4:3 ОТ), нападающий победившей команды Павел Бучневич отметился одним голом, который стал для россиянина седьмым в текущем сезоне. Защитник «Калгари» Даниил Мироманов записал на свой счет результативную передачу.

Калгари
3:4
1:2, 1:0, 1:1
ОТ
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
6.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17060 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джим Монтгомери
Вратари
Даниэл Владарж
Джордан Биннингтон
1-й период
08:03
Мэтт Кэссел
11:08
Кевин Бол
12:49
Захари Болдюк
(Филип Броберг, Брэйден Шенн)
14:49
Роберт Томас
(Джейк Нейберс, Райан Сутер)
15:04
Джейкоб Пеллетье
(Даниил Мироманов, Райан Ломберг)
18:35
Алексей Торопченко
2-й период
23:57
Брэндон Саад
25:23
Мэтт Коронато
(Коннор Зари, Маккензи Уигар)
32:01
Назем Кадри
32:01
Натан Уокер
3-й период
43:54
Мартин Поспишил
46:00
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Филип Броберг)
46:13
Назем Кадри
46:41
Джордан Биннингтон
47:06
Маккензи Уигар
(Джонатан Юбердо)
Овертайм
62:25
Колтон Парэйко
(Роберт Томас, Дилан Холлоуэй)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Сент-Луис
Айлендерс
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь