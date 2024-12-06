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Русская перестрелка в Америке! Скандальный Ничушкин бился до последнего, но его уделал невероятный Свечников

Победа осталась за «Ураганами».

Источник: NHL.com

«Каролина» принимала дома «Колорадо», имея в пассиве три поражения подряд. В последних матчах механизм команды Рода Бриндамора забарахлил, а один из лидеров команды Андрей Свечников не набирал очков 4 встречи подряд. И игра против «Эвеланш» помогла российскому форварду «Харрикейнз» снять с себя эту небольшую «ржавчину».

В первом периоде команды обменялись голами — примечательной была голевая передача Мартина Нечаса, который продолжает сенсационно лидировать в споре бомбардиров. Во второй двадцатиминутке Свечников при поддержке Сета Джарвиса и Джека Рословича помог «Каролине» выйти вперед и даже оторваться от «Эвеланш» — россиянин дважды ассистировал партнерам, которые отличились очень хорошей реализацией моментов.

По итогам двух периодов «Колорадо» бросил в створ ворот Петра Кочеткова лишь 12 раз при 28 бросках соперника. Но был у «Лавин» козырь, который имел шанс перевернуть неудачный ход матча. Речь о Валерии Ничушкине, который за полугодовую «отсидку» очень соскучился по игре. В середине третьего периода челябинец забил свой четвертый гол в сезоне и сократил отставание «Колорадо» до минимума.

На это отреагивроал все тот же Нечас, реализовавший большинство, но Большой Вэл не успокоился. Через 24 секунды после успеха соперника он оформил голевой дубль и снова подарил «Колорадо» надежду на спасение.

Похоронил ее все тот же Свечников, поразивший пустые ворота. По итогу, Свечников набрал 4 (1+3) очка за матч, а Ничушкин — 2 (2+0). Этот матч стал самым результативным для Свечникова в его заокеанской карьере.

«На самом деле я чувствовал себя сегодня не очень хорошо. Что-то подхватил, уже во втором периоде стало чувствоваться. Но приятно набирать очки, это придает уверенности. Просто буду продолжать в том же духе. Что со мной? Чувствовалась тяжесть в ногах», — сказал Свечников после матча.

«Андрей Свечников был главной звездой сегодняшнего шоу. Но его старания были бы бесполезны, если бы не несколько отличных спасений от Петра Кочеткова. Это отметил и главный тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор», — написал обозреватель The Athletic Уолт Рафф.

Бриндамор и в самом деле был в восторге от Кочеткова.

«Вратарь — это самая важная позиция в современном хоккее. Мы все время об этом говорим. Соперник создал свои шансы, но Кочетков сделал 2−3 спасения в самые важные, решающие моменты», — отметил наставник «Харрикейнз».

Источник: Reuters

Что же до Ничушкина, то у него 8 (5+3) очков в 10 матчах.

«Ничушкин был хорош. Он дал надежду на возвращение команды в этом матче. Но всей команде надо быть лучше», — отметил автор MileHigh Hockey Бреннан Фогт.

Автор: Леонид Михайлов

Каролина
5:3
1:1, 2:0, 2:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
6.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джаред Беднар
Вратари
Петр Кочетков
(Петр Кочетков)
Скотт Уэджвуд
(Скотт Уэджвуд, Скотт Уэджвуд, Скотт Уэджвуд)
1-й период
02:02
Кейси Миттельштадт
09:13
Арттури Лехконен
(Кэйл Макар)
09:34
Шон Уокер
11:12
Девон Тэйвз
16:05
Эрик Робинсон
(Брент Бернс, Мартин Нечас)
2-й период
23:01
Кейси Миттельштадт
24:09
Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
26:41
Джек Рословик
(Шон Уокер, Андрей Свечников)
3-й период
41:10
Джордан Стаал
42:35
Джек Друри
46:12
Микко Рантанен
54:41
Валерий Ничушкин
(Девон Тэйвз, Паркер Келли)
57:14
Командный штраф
57:49
Мартин Нечас
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
58:13
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
59:44
Андрей Свечников
(Джек Друри, Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Колорадо
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