Русская перестрелка в Америке! Скандальный Ничушкин бился до последнего, но его уделал невероятный Свечников

«На самом деле я чувствовал себя сегодня не очень хорошо. Что-то подхватил, уже во втором периоде стало чувствоваться. Но приятно набирать очки, это придает уверенности. Просто буду продолжать в том же духе. Что со мной? Чувствовалась тяжесть в ногах», — сказал Свечников после матча.