Русская перестрелка в Америке! Скандальный Ничушкин бился до последнего, но его уделал невероятный Свечников

«Каролина» принимала дома «Колорадо», имея в пассиве три поражения подряд. В последних матчах механизм команды Рода Бриндамора забарахлил, а один из лидеров команды Андрей Свечников не набирал очков 4 встречи подряд. И игра против «Эвеланш» помогла российскому форварду «Харрикейнз» снять с себя эту небольшую «ржавчину».
В первом периоде команды обменялись голами — примечательной была голевая передача Мартина Нечаса, который продолжает сенсационно лидировать в споре бомбардиров. Во второй двадцатиминутке Свечников при поддержке Сета Джарвиса и Джека Рословича помог «Каролине» выйти вперед и даже оторваться от «Эвеланш» — россиянин дважды ассистировал партнерам, которые отличились очень хорошей реализацией моментов.
По итогам двух периодов «Колорадо» бросил в створ ворот Петра Кочеткова лишь 12 раз при 28 бросках соперника. Но был у «Лавин» козырь, который имел шанс перевернуть неудачный ход матча. Речь о Валерии Ничушкине, который за полугодовую «отсидку» очень соскучился по игре. В середине третьего периода челябинец забил свой четвертый гол в сезоне и сократил отставание «Колорадо» до минимума.
На это отреагивроал все тот же Нечас, реализовавший большинство, но Большой Вэл не успокоился. Через 24 секунды после успеха соперника он оформил голевой дубль и снова подарил «Колорадо» надежду на спасение.
Похоронил ее все тот же Свечников, поразивший пустые ворота. По итогу, Свечников набрал 4 (1+3) очка за матч, а Ничушкин — 2 (2+0). Этот матч стал самым результативным для Свечникова в его заокеанской карьере.
«На самом деле я чувствовал себя сегодня не очень хорошо. Что-то подхватил, уже во втором периоде стало чувствоваться. Но приятно набирать очки, это придает уверенности. Просто буду продолжать в том же духе. Что со мной? Чувствовалась тяжесть в ногах», — сказал Свечников после матча.
«Андрей Свечников был главной звездой сегодняшнего шоу. Но его старания были бы бесполезны, если бы не несколько отличных спасений от Петра Кочеткова. Это отметил и главный тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор», — написал обозреватель The Athletic Уолт Рафф.
Бриндамор и в самом деле был в восторге от Кочеткова.
«Вратарь — это самая важная позиция в современном хоккее. Мы все время об этом говорим. Соперник создал свои шансы, но Кочетков сделал 2−3 спасения в самые важные, решающие моменты», — отметил наставник «Харрикейнз».
Что же до Ничушкина, то у него 8 (5+3) очков в 10 матчах.
«Ничушкин был хорош. Он дал надежду на возвращение команды в этом матче. Но всей команде надо быть лучше», — отметил автор MileHigh Hockey Бреннан Фогт.
Автор: Леонид Михайлов