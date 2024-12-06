В Америке кинули Россию, а теперь и банду Овечкина! Ни один партнер Ови не едет на Турнир четырех наций

В среду все сборные опубликовали составы на турнир. И «Вашингтон Кэпиталз» стал одной из двух команд НХЛ, которая не отправит на «Четыре нации» своего представителя — никто из «Столичных» сборным не пригодился. Это удивительно, учитывая, что нынче «Вашингтон» — один из лидеров Восточной конференции и одно из открытий регулярного чемпионата. Второй командой без сборников стал «Сиэтл», но это куда более объяснимо.