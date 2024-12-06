В Америке кинули Россию, а теперь и банду Овечкина! Ни один партнер Ови не едет на Турнир четырех наций

В феврале Национальная хоккейная лига готовится провести небольшую репетицию Кубка мира — так называемый Турнир четырех наций. Среди участников — сборные Канады, США, Швеции и Финляндии, в которых будут игроки НХЛ. Таким образом, турнир претендует на статус противостояния «лучших из лучших», но, конечно, с большим количеством оговорок.
В среду все сборные опубликовали составы на турнир. И «Вашингтон Кэпиталз» стал одной из двух команд НХЛ, которая не отправит на «Четыре нации» своего представителя — никто из «Столичных» сборным не пригодился. Это удивительно, учитывая, что нынче «Вашингтон» — один из лидеров Восточной конференции и одно из открытий регулярного чемпионата. Второй командой без сборников стал «Сиэтл», но это куда более объяснимо.
А вот с хоккеистами «Кэпиталз» все намного сложнее. Например, Дилан Строум, центрфорвард звена Овечкина, который входит в число лучших бомбардиров сезона (12-е место, 24 очка). Он не попал в сборную Канады, также как не попали в свои сборные силовик Том Уилсон, защитник Джон Карлсон и вратарь Логан Томпсон, который идет вторым (!) среди канадских вратарей по проценту отраженных бросков (91,3%).
Защитник Расмус Сандин мог бы пригодится шведам. И не случайно главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что очень удивлен отсутствием своих игроков на турнире.
«Признаюсь, это сюрприз для меня. Мне казалось, что у нас есть несколько игроков, достойных Турнира четырех наций. Я понимаю, что мое мнение предвзято, но в нынешнем сезоне мы добились хорошего прогресса. У нас много сильных хоккеистов», — пожимал плечами Карбери.
Ему-то как раз горевать не о чем. Февральская пауза будет очень кстати для передышки перед сложнейшим весенним отрезком — волей-неволей стоит сказать спасибо тренерским штабам, отказавшимся от услуг хоккеистов «Кэпиталз».
«Возможно, отдых — это хорошо, если смириться с нашим отсутствием. Я бы лично отдал все свое лето, чтобы поучаствовать в таком турнире. Но мы посмотрим, как это закончится. Неужели у нас нет ни одного парня, который был бы достоин?», — отметил Карбери.
Конечно, такой человек у «Вашингтона» есть, но ему путь на «Четыре нации» закрыли изначально, когда был объявлен список сборных, участвующих в турнире. Речь об одном из лучших снайперов сезона Александре Овечкине, который не сыграет из-за отсутствия на турнире сборной России. К сожалению для многих болельщиков, НХЛ пошла на поводу у политиков, не сумев до конца показать свою независимость и решиться на то, чтобы оставить россиян.
Как должно быть обидно Гэри Беттмэну (и его бухгалтеру), что не случится на «Четырех нациях» матчей Россия — Канада, что не будет противостояния того же Овечкина с канадскими лидерами — Кросби и Макдэвидом, американцем Мэттьюсом. Это могла бы быть прощальная дуэль, своего рода эстафетная палочка, поскольку у Ови остается в запасе лишь один год контракта.
Сам Овечкин нынче напоминает себя молодого, хотя и не фонтанирует энергией как раньше. Посмотреть вживую на легенду, которая вскоре побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам, мечтали бы все североамериканские фанаты.
Увы, сборная России отстранена от соревнований. Формальных объяснений НХЛ не давала — их нет и быть не может, так как Турнир четырех наций — соревнование неподконтрольное ИИХФ, и все баны от международной федерации хоккея на этот турнир не действуют.
Овечкин принес бы НХЛ приличную кассу одним своим появлением, не говоря уже о других российских суперзвездах. Сколько именно? Сказать достаточно сложно, учитывая скоротечность турнира, но имиджевый «выхлоп» точно был бы максимальным. В деньгах недельный турнир вряд ли бы перебил ЧМ-2024, который проходил в Чехии и принес около 80 млн евро выручки. Но как минимум на половину эту суммы рассчитывать можно было.
НХЛ не рискнула, хотя наверняка очень хотела. Что ж, в силах Овечкина и компании выдать отличную весну и показать, кто является настоящей звездой.
Леонид Михайлов