Клуб Панарина и Шестеркина обменял своего капитана в «Анахайм»

Трубе 30 лет. Он выступал за «Рейнджерс» на протяжении шести сезонов, в трех из которых являлся капитаном команды. На его счету 364 матча и 136 очков (31 шайба + 105 передач) за команду из Нью-Йорка. В текущем регулярном чемпионате он провел 24 матча и набрал 6 (0+6) очков. В сезоне-2023/24 Труба получил приз Марка Мессье, вручаемый за лидерские качества на льду и за его пределами. Также в НХЛ Труба выступал за «Виннипег Джетс».