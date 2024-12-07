Клуб Панарина и Шестеркина обменял своего капитана в «Анахайм»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил на официальном сайте о переходе своего капитана американского защитника Джейкоба Трубы в «Анахайм Дакс».
В обмен команда из Нью-Йорка получила финского защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2025 года.
Трубе 30 лет. Он выступал за «Рейнджерс» на протяжении шести сезонов, в трех из которых являлся капитаном команды. На его счету 364 матча и 136 очков (31 шайба + 105 передач) за команду из Нью-Йорка. В текущем регулярном чемпионате он провел 24 матча и набрал 6 (0+6) очков. В сезоне-2023/24 Труба получил приз Марка Мессье, вручаемый за лидерские качества на льду и за его пределами. Также в НХЛ Труба выступал за «Виннипег Джетс».
«Я хочу искренне поблагодарить Джейкоба за его вклад в развитие “Рейнджерс”. Джейкоб был примером на льду и вне его для нашей организации и сыграл важную роль в нашем успехе в последние несколько лет», — заявил президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.
Вааканайнену 25 лет. В НХЛ он провел 141 матч за «Дакс» и «Бостон Брюинз», набрав 25 (1+24) очков.