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Клуб Панарина и Шестеркина обменял своего капитана в «Анахайм»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял своего капитана Трубу в «Анахайм».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил на официальном сайте о переходе своего капитана американского защитника Джейкоба Трубы в «Анахайм Дакс».

В обмен команда из Нью-Йорка получила финского защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2025 года.

Трубе 30 лет. Он выступал за «Рейнджерс» на протяжении шести сезонов, в трех из которых являлся капитаном команды. На его счету 364 матча и 136 очков (31 шайба + 105 передач) за команду из Нью-Йорка. В текущем регулярном чемпионате он провел 24 матча и набрал 6 (0+6) очков. В сезоне-2023/24 Труба получил приз Марка Мессье, вручаемый за лидерские качества на льду и за его пределами. Также в НХЛ Труба выступал за «Виннипег Джетс».

«Я хочу искренне поблагодарить Джейкоба за его вклад в развитие “Рейнджерс”. Джейкоб был примером на льду и вне его для нашей организации и сыграл важную роль в нашем успехе в последние несколько лет», — заявил президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.

Вааканайнену 25 лет. В НХЛ он провел 141 матч за «Дакс» и «Бостон Брюинз», набрав 25 (1+24) очков.

Рейнджерс
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Майк Салливан
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Неделькович
1-й период
12:15
Артемий Панарин
2-й период
21:02
Винс Трочек
24:06
Алексис Лафренье
24:06
Блэйк Лизотт
26:19
Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Коди Гласс)
27:28
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Алексис Лафренье)
32:39
Маркус Петтерссон
36:08
Сэм Кэррик
39:58
Артемий Панарин
(Брэйден Шнайдер, Винс Трочек)
3-й период
44:39
Райан Ши
46:18
Зак Джонс
48:29
Филип Томасино
(Маркус Петтерссон, Майкл Бантинг)
49:53
Райлли Смит
(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
50:36
Энтони Бовилье
58:22
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь