Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестеркин подписал рекордный контракт! Больше среди вратарей НХЛ не получал никто

92 миллиона на восемь лет.

Источник: Sarah Stier/Getty Images

Контрактная сага вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина подошла к концу: по информации ESPN, он подпишет новый контракт с клубом на восемь лет со среднегодовой зарплатой в 11,5 (всего — 92) миллиона долларов. Соглашение вступит в силу со следующего сезона, и Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Среди россиян же больше него получает только одноклубник Артемий Панарин (11,643).

Ранее появлялась информация о том, что российский вратарь отказался от контракта на такой же срок с зарплатой на полмиллиона в год меньше. При этом Шестеркин не стал выходить на рынок свободных агентов, где вполне мог получить 12, а то и 13 миллионов долларов в год. Учитывая, что потолок зарплат от сезона к сезону растет, многие клубы могли бы предложить и больше. Но Шестеркин сделал скидку «Рейнджерс», где вырос в одного из лучших вратарей мира.

Новость

Возможно, именно контрактный вопрос мешал психологически Шестеркину, который не слишком удачно играл в последних матчах. «Рейнджерс» же ради освобождения места под потолком зарплат обменяли в «Анахайм» защитника Джейкоба Трубу, ведь помимо Шестеркина, со следующего сезона вступает в действие новое соглашение главной молодой звезды команды Алексиса Лафренье (7,45 миллиона в год).

Чемпионское окно «Рейнджерс» только открывается. Шестеркин, Зибанежад, Лафренье, Фокс, Линдгрен, Хитил, Какко, Трочек, да даже 33-летние Крайдер и Панарин — в самом расцвете. Оборона у команды вообще очень молодая: восемь основных защитников, включая полученного за Трубу финна Вааканайнена — в возрасте от 22 до 26 лет. Так что выбор Шестеркина в пользу «Рейнджерс» легко объясним.

Источник: Derek Leung/Getty Images

Роль вратаря в походе за кубком в последние годы принято недооценивать. Конечно, на это повлияло чемпионство «Вегаса», завоевавшего Кубок Стэнли с четвертым на тот момент голкипером команды Хиллом. Но есть и пример «Флориды», которую Сергей Бобровский дважды дотащил до финала (один раз — до победного). И именно его игра в седьмом матче финальной серии против «Эдмонтона» стала решающим фактором успеха.

Шестеркин не подвержен серьезным травмам: за последние три сезона российский вратарь провел 209 матчей. И сейчас его ничто не будет отвлекать от того, чем он уверенно занимался все годы в «Рейнджерс» — тащить команду к заветному кубку.

Автор: Артур Хайруллин

Рейнджерс
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Майк Салливан
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Неделькович
1-й период
12:15
Артемий Панарин
2-й период
21:02
Винс Трочек
24:06
Алексис Лафренье
24:06
Блэйк Лизотт
26:19
Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Коди Гласс)
27:28
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Алексис Лафренье)
32:39
Маркус Петтерссон
36:08
Сэм Кэррик
39:58
Артемий Панарин
(Брэйден Шнайдер, Винс Трочек)
3-й период
44:39
Райан Ши
46:18
Зак Джонс
48:29
Филип Томасино
(Маркус Петтерссон, Майкл Бантинг)
49:53
Райлли Смит
(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
50:36
Энтони Бовилье
58:22
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь