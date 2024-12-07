Шестеркин подписал рекордный контракт! Больше среди вратарей НХЛ не получал никто

Ранее появлялась информация о том, что российский вратарь отказался от контракта на такой же срок с зарплатой на полмиллиона в год меньше. При этом Шестеркин не стал выходить на рынок свободных агентов, где вполне мог получить 12, а то и 13 миллионов долларов в год. Учитывая, что потолок зарплат от сезона к сезону растет, многие клубы могли бы предложить и больше. Но Шестеркин сделал скидку «Рейнджерс», где вырос в одного из лучших вратарей мира.