Панарин проснулся! Хлебушек положил голевой дубль «Питтсбургу», выведя «Рейнджерс» из спячки

Теперь «Рейнджерам» есть что отпраздновать, глядя на контракт Шестеркина и голы Панарина, но турнирная ситуация остается такой, что «Рейнджерс» ждет серьезная битва за попадание в плей-офф. Если, конечно, все лидеры не вспомнят, как они умеют играть и будут делать это стабильно.