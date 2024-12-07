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Панарин проснулся! Хлебушек положил голевой дубль «Питтсбургу», выведя «Рейнджерс» из спячки

Отпраздновали контракт Игоря.

Источник: AP 2024

«Рейнджеры» принимали «Пингвинз», имея пять поражений в шести последних матчах. Перед игрой всех ошарашила новость о новом контракте Игоря Шестеркина, который стал самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ, но героем встречи с «Пмттсбургом» стал не он. Основным действующим лицом у парней с Бродвея стал Артемий Панарин, оформивший третий в сезоне голевой дубль.

Панарин до этого набрал лишь одно очко в пяти матча, а «Рейнджеры» в целом стали представлять собой нервный организм. Менеджмент стал предъявлять ультиматумы игрокам — в частности, защитнику Джейкобу Трубе, которого с трудом обменяли в «Анахайм».

В такой ситуации победа была необходима как воздух, и «Рейнджеры» смогли добиться успеха. «Питтсбург» открыл счет на седьмой минуте усилиями Блэйка Лизотта, но Панарин ответил спустя минуту, нанеся мощнейший выстрел, с которым не справился голкипер Алекс Неделькович.

А за две секунды до конца второго периода Артемий оформил дубль. Этот гол мог лишить «Питтсбург» энергии, но сюжет матча пошел чуть иначе. «Пингвины» отыгрались позже, однако «Рейнджеры» дожали соперника.

Дожать удалось при помощи того же Панарина, который ассистировал Винсенту Трочеку, а также Райлли Смиту, оформившему победный гол.

Теперь «Рейнджерам» есть что отпраздновать, глядя на контракт Шестеркина и голы Панарина, но турнирная ситуация остается такой, что «Рейнджерс» ждет серьезная битва за попадание в плей-офф. Если, конечно, все лидеры не вспомнят, как они умеют играть и будут делать это стабильно.

Автор: Леонид Михайлов

Рейнджерс
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Майк Салливан
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Неделькович
1-й период
12:15
Артемий Панарин
2-й период
21:02
Винс Трочек
24:06
Алексис Лафренье
24:06
Блэйк Лизотт
26:19
Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Коди Гласс)
27:28
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Алексис Лафренье)
32:39
Маркус Петтерссон
36:08
Сэм Кэррик
39:58
Артемий Панарин
(Брэйден Шнайдер, Винс Трочек)
3-й период
44:39
Райан Ши
46:18
Зак Джонс
48:29
Филип Томасино
(Маркус Петтерссон, Майкл Бантинг)
49:53
Райлли Смит
(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
50:36
Энтони Бовилье
58:22
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь