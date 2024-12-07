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«Вашингтон» забил победный гол, воспользовавшись «передачей» от главного арбитра

На льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Источник: Reuters

Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1. Победный гол «Кэпиталз» получился весьма курьёзным.

Канадский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс допустил ошибку, находясь под давлением соперника у своих ворот и угодил шайбой в главного арбитра, после чего она отскочила на пятак, откуда её забросил Коннор Макмайкл. Голкипер «Торонто» Энтони Столарз сначала пытался отвести угрозу от ворот, однако вынести шайбу также не сумел.

После этой победы «Вашингтон» снова возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков. «Торонто» расположился на четвёртой строчке — 34 очка.

Торонто
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18723 зрителя
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Спенсер Карбери
Вратари
Энтони Столарц
(Энтони Столарц)
Чарли Линдгрен
1-й период
08:29
Оливер Экман-Ларссон
11:15
Джейкоб Чикран
13:37
Понтус Хольмберг
13:58
Джон Карлсон
2-й период
21:06
Ник Дауд
(Мэтт Рой)
31:31
Джон Таварес
(Кристофер Танев)
38:35
Николас Робертсон
3-й период
43:19
Оливер Экман-Ларссон
49:51
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа)
59:03
Алексей Протас
(Ник Дауд, Том Уилсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Торонто
НХЛ: таблица и календарь