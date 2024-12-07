«Вашингтон» забил победный гол, воспользовавшись «передачей» от главного арбитра

Канадский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс допустил ошибку, находясь под давлением соперника у своих ворот и угодил шайбой в главного арбитра, после чего она отскочила на пятак, откуда её забросил Коннор Макмайкл. Голкипер «Торонто» Энтони Столарз сначала пытался отвести угрозу от ворот, однако вынести шайбу также не сумел.