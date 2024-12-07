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Панарин вошел в десятку лучших бомбардиров среди россиян

Панарин вошел в десятку лучших бомбардиров среди россиян в истории НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в десятку лучших бомбардиров среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на субботу «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Панарин оформил дубль, отдал голевую передачу и был признан первой звездой встречи.

После прошедшего матча на счету Панарина 813 очков (280 шайб + 533 передачи) в 697 играх за карьеру в НХЛ. Он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян, обойдя Сергея Гончара (811 очков (220+591).

Лидером списка является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 1575 (868+707) очков, на втором месте располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1320; 504+816), на третьем — Сергей Федоров (1179; 483+696).

Рейнджерс
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Майк Салливан
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Неделькович
1-й период
12:15
Артемий Панарин
2-й период
21:02
Винс Трочек
24:06
Алексис Лафренье
24:06
Блэйк Лизотт
26:19
Блэйк Лизотт
(Коди Гласс, Эрик Карлссон)
27:28
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
32:39
Маркус Петтерссон
36:08
Сэм Кэррик
39:58
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Брэйден Шнайдер)
3-й период
44:39
Райан Ши
46:18
Зак Джонс
48:29
Филип Томасино
(Маркус Петтерссон, Майкл Бантинг)
49:53
Райлли Смит
(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
50:36
Энтони Бовилье
58:22
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь