Панарин вошел в десятку лучших бомбардиров среди россиян

После прошедшего матча на счету Панарина 813 очков (280 шайб + 533 передачи) в 697 играх за карьеру в НХЛ. Он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян, обойдя Сергея Гончара (811 очков (220+591).