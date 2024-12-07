МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в десятку лучших бомбардиров среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
В ночь на субботу «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Панарин оформил дубль, отдал голевую передачу и был признан первой звездой встречи.
После прошедшего матча на счету Панарина 813 очков (280 шайб + 533 передачи) в 697 играх за карьеру в НХЛ. Он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян, обойдя Сергея Гончара (811 очков (220+591).
Лидером списка является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 1575 (868+707) очков, на втором месте располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1320; 504+816), на третьем — Сергей Федоров (1179; 483+696).