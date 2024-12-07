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«Вашингтон» установил клубный рекорд за всю историю существования

В ночь с 6 на 7 декабря мск «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1.

Источник: Чемпионат.com

На шайбы Ника Дауда, Коннора Макмайкла и Алексея Протаса в пустые ворота хозяева площадки смогли ответить только голом Джона Тавареса.

Эта победа стала для «Кэпиталз» восьмой подряд, одержанной на выезде, и позволила установить новый рекорд франшизы за всё время её существования по длительности гостевой победной серии. Прежним рекордом «Вашингтона» были семь побед на выезде подряд, одержанных с 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Предыдущее выездное поражение «Кэпиталз» состоялось 4 ноября 2024 года в матче с «Каролиной» (2:4), победная серия стартовала 10 ноября разгромом «Сент-Луиса» (8:1).

Торонто
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18723 зрителя
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Спенсер Карбери
Вратари
Энтони Столарц
(Энтони Столарц)
Чарли Линдгрен
1-й период
08:29
Оливер Экман-Ларссон
11:15
Джейкоб Чикран
13:37
Понтус Хольмберг
13:58
Джон Карлсон
2-й период
21:06
Ник Дауд
(Мэтт Рой)
31:31
Джон Таварес
(Кристофер Танев)
38:35
Николас Робертсон
3-й период
43:19
Оливер Экман-Ларссон
49:51
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа)
59:03
Алексей Протас
(Ник Дауд, Том Уилсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Торонто
НХЛ: таблица и календарь