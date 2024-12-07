«Вашингтон» установил клубный рекорд за всю историю существования

Эта победа стала для «Кэпиталз» восьмой подряд, одержанной на выезде, и позволила установить новый рекорд франшизы за всё время её существования по длительности гостевой победной серии. Прежним рекордом «Вашингтона» были семь побед на выезде подряд, одержанных с 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.