Русский гений творит чудеса в Америке! Капризов раздал суперпередачи, забил мусорный гол и стал лучшим во всей НХЛ

Кирилл Капризов не желает отпускать соперников вперед в гонке лучших бомбардиров. Да, чех Мартин Нечас из «Каролины» очень хорош, и уже побил личные рекорды, набрав 41 очко в 26 матчах. Но то, что сотворил Капризов в выездном матче против «Анахайм Дакс», было лучшей демонстрацией таланта сибирского форварда.
Капризов выдавал настоящие «конфеты» в виде передач для своих партнеров. На старте второго периода при нулевом счете он отдал пас на пустые ворота для Марко Росси — не забить было сложнее, чем забить. Росси оформил голевой дубль четыре минуты спустя, а еще через пару минут вместе с Кириллом соорудил третий гол «Миннесоты», который забил Мэтт Болди.
Оставалось только забить самому, что Капризов и сделал на самом старте третьего периода. Шайба, откровенно говоря, получилась «мусорной», затолканной с пятачка, но это не отменяет того факта, что именно Кирилл — лучший бомбардир сезона на данный момент. Россиянин набрал 42 очка и обогнал Нечаса.
Значение этой победы очень велико. «Миннесота» страдает от травм — вне состава оказались Джоэль Эрикссон Эк и лучший защитник Юнас Бродин. Кроме этого, уже давно не в строю Матс Цуккарелло, поэтому все нападение «Уайлд» держится на Капризове и Росси.
Далее Капризова и компанию ждут визиты в Лос-Анджелес к «Королям» и в Солт-Лейк-Сити к «Юте».
Автор: Леонид Михайлов