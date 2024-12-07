Русский гений творит чудеса в Америке! Капризов раздал суперпередачи, забил мусорный гол и стал лучшим во всей НХЛ

Капризов выдавал настоящие «конфеты» в виде передач для своих партнеров. На старте второго периода при нулевом счете он отдал пас на пустые ворота для Марко Росси — не забить было сложнее, чем забить. Росси оформил голевой дубль четыре минуты спустя, а еще через пару минут вместе с Кириллом соорудил третий гол «Миннесоты», который забил Мэтт Болди.