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Русский гений творит чудеса в Америке! Капризов раздал суперпередачи, забил мусорный гол и стал лучшим во всей НХЛ

Настоящий «дикарь».

Источник: David Berding/Getty Images

Кирилл Капризов не желает отпускать соперников вперед в гонке лучших бомбардиров. Да, чех Мартин Нечас из «Каролины» очень хорош, и уже побил личные рекорды, набрав 41 очко в 26 матчах. Но то, что сотворил Капризов в выездном матче против «Анахайм Дакс», было лучшей демонстрацией таланта сибирского форварда.

Капризов выдавал настоящие «конфеты» в виде передач для своих партнеров. На старте второго периода при нулевом счете он отдал пас на пустые ворота для Марко Росси — не забить было сложнее, чем забить. Росси оформил голевой дубль четыре минуты спустя, а еще через пару минут вместе с Кириллом соорудил третий гол «Миннесоты», который забил Мэтт Болди.

Оставалось только забить самому, что Капризов и сделал на самом старте третьего периода. Шайба, откровенно говоря, получилась «мусорной», затолканной с пятачка, но это не отменяет того факта, что именно Кирилл — лучший бомбардир сезона на данный момент. Россиянин набрал 42 очка и обогнал Нечаса.

Значение этой победы очень велико. «Миннесота» страдает от травм — вне состава оказались Джоэль Эрикссон Эк и лучший защитник Юнас Бродин. Кроме этого, уже давно не в строю Матс Цуккарелло, поэтому все нападение «Уайлд» держится на Капризове и Росси.

Далее Капризова и компанию ждут визиты в Лос-Анджелес к «Королям» и в Солт-Лейк-Сити к «Юте».

Автор: Леонид Михайлов

Анахайм
1:5
0:0, 0:3, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 15171 зритель
Главные тренеры
Грег Кронин
Джон Хайнс
Вратари
Джон Гибсон
(Джон Гибсон)
Филип Густавссон
2-й период
24:04
Дрю Хеллесон
24:22
Марко Росси
(Джаред Сперджен, Кирилл Капризов)
28:03
Марко Росси
(Брок Фэйбер, Мэтт Болди)
30:51
Мэтт Болди
(Марко Росси, Кирилл Капризов)
31:37
Фрэнк Ватрано
31:37
Фрэнк Ватрано
31:37
Брок Фэйбер
39:19
Фрэнк Ватрано
3-й период
41:21
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Маркус Фолиньо)
44:00
Марат Хуснутдинов
56:37
Брок Макгинн
(Кэм Фаулер, Бретт Лисон)
56:44
Райан Хартман
58:43
Яков Тренин
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь