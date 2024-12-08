Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с Шестёркиным на восемь лет

«Нью-Йорк Рейнджерс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с российским голкипером Игорем Шестёркиным на восемь лет.

Источник: Getty Images

Уроженец Москвы провёл за «Рейнджерс» 232 матча за карьеру с результатом 144−68−18, пропустив в среднем 2,47 шайбы, совершив 92% сейвов и 16 шатаутов. Начиная с сезона-2021/2022, Шестёркин занимает второе место в НХЛ по количеству побед (118), второе — по проценту сейвов (92%), третье — по коэффициенту полезности (2,45) и третье — по количеству шатаутов (14).

Шестёркин принял участие в 44 матчах плей-офф, одержав 23 победы, с коэффициентом надёжности 2,41 и 92,8% сейвов", — написано в сообщении.

Игорь Шестеркин был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертом раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 118-м номером. 28-летний голкипер выступает за клуб с 2019 года. Ранее сообщалось, что новое соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн вступит в силу с сезона-2025/2026.

Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь