«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с Шестёркиным на восемь лет

Уроженец Москвы провёл за «Рейнджерс» 232 матча за карьеру с результатом 144−68−18, пропустив в среднем 2,47 шайбы, совершив 92% сейвов и 16 шатаутов. Начиная с сезона-2021/2022, Шестёркин занимает второе место в НХЛ по количеству побед (118), второе — по проценту сейвов (92%), третье — по коэффициенту полезности (2,45) и третье — по количеству шатаутов (14).