Шестеркин официально стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский голкипер Игорь Шестеркин подписал новый долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 28-летним вратарем рассчитано на восемь сезонов. Зарплата Шестеркина по новому контракту не разглашается, но, по информации СМИ, она составит составит 11,5 миллиона долларов за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории лиги.
Действующее соглашение россиянина с зарплатой в размере 5,66 миллиона долларов в год истекает по окончании сезона-2024/25.
Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20. Всего на его счету 232 матча в «регулярках» НХЛ (16 шатаутов, 92% отраженных бросков) и 44 игры в плей-офф. В 2022 году Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.
Шестеркин начал свою взрослую карьеру в московском «Спартаке» в сезоне-2013/14. Вместе с «красно-белыми» он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в 2014 году, завоевав Кубок Харламова. С 2014 по 2019 год вратарь выступал за петербургский СКА и дважды стал с армейцами обладателем Кубка Гагарина. В 2018 году Шестеркин в составе сборной России завоевал золотые медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.