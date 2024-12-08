Шестеркин официально стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

Шестеркин начал свою взрослую карьеру в московском «Спартаке» в сезоне-2013/14. Вместе с «красно-белыми» он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в 2014 году, завоевав Кубок Харламова. С 2014 по 2019 год вратарь выступал за петербургский СКА и дважды стал с армейцами обладателем Кубка Гагарина. В 2018 году Шестеркин в составе сборной России завоевал золотые медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.