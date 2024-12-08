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В «Рейнджерс» высказались о подписании нового контракта с Шестёркиным

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о новом контракте с российским голкипером Игорем Шестёркиным.

«Контракт, который мы только что с ним подписали, говорит много о том, что я о нём думаю. У нас не было никакого интереса ждать, куда пойдёт рынок к 1 июля», — приводит слова Друри Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что стороны заключили восьмилетний контракт с кэпхитом $ 11,5 млн. Общая сумма контракта россиянина составляет $ 92 млн. Это сделало его самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ.

Шестёркин провёл за «Рейнджерс» 232 матча за карьеру с результатом 144−68−18, пропустив в среднем 2,47 шайбы, совершив 92% сейвов и 16 шат-аутов.

Рейнджерс
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