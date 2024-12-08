Дубля Свечникова не хватило «Каролине» для победы над «Айлендерс». У Цыплакова — «1+1»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз».