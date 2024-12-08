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Дубля Свечникова не хватило «Каролине» для победы над «Айлендерс». У Цыплакова — «1+1»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз».

Источник: Getty Images

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Жан-Габриэль Пажо (1+2), Оливер Вальстрём, Бо Хорват (1+1), а также российский нападающий Максим Цыплаков (1+2). Защитник Александр Романов не набрал очков. Вратарь Илья Сорокин совершил 28 сейвов.

За гостей дублем отметился форвард Андрей Свечников. Ещё одну шайбу забросил Еспери Котканиеми. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. На счету голкипера Петра Кочеткова 21 спасение.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся в гостях с «Оттавой Сенаторз» 9 декабря. «Ванкувер» сыграет на домашнем льду с «Сан-Хосе Шаркс» 11 декабря.

Айлендерс
4:3
0:1, 4:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15619 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Род Бриндамор
Вратари
Илья Сорокин
Петр Кочетков
1-й период
06:21
Джален Чатфилд
09:15
Джек Друри
14:37
Скотт Мэйфилд
15:43
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
18:43
Райан Пулок
2-й период
26:05
Жан-Габриэль Пажо
(Максим Цыплаков, Ноа Добсон)
27:50
Андерс Ли
29:23
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Сет Джарвис)
30:06
Оливер Вальстрем
36:16
Максим Цыплаков
(Бо Хорват, Жан-Габриэль Пажо)
38:55
Бо Хорват
(Жан-Габриэль Пажо)
3-й период
52:54
Андерс Ли
52:54
Петр Кочетков
59:11
Йеспери Котканиеми
(Шейн Гостисбеер, Мартин Нечас)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Каролина
НХЛ: таблица и календарь