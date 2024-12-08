Дубля Свечникова не хватило «Каролине» для победы над «Айлендерс». У Цыплакова — «1+1»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей голами отметились Жан-Габриэль Пажо (1+2), Оливер Вальстрём, Бо Хорват (1+1), а также российский нападающий Максим Цыплаков (1+2). Защитник Александр Романов не набрал очков. Вратарь Илья Сорокин совершил 28 сейвов.
За гостей дублем отметился форвард Андрей Свечников. Ещё одну шайбу забросил Еспери Котканиеми. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. На счету голкипера Петра Кочеткова 21 спасение.
В следующем матче «Айлендерс» встретятся в гостях с «Оттавой Сенаторз» 9 декабря. «Ванкувер» сыграет на домашнем льду с «Сан-Хосе Шаркс» 11 декабря.