28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук (дубль) и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский совершил 28 спасений.
За гостей единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли. Нападающий Клим Костин не отметился в этом матче результативными действиями.
В следующем матче «Флорида» встретится в гостях с «Сиэтл Кракен» 11 декабря. «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» также 11 декабря.