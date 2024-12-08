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28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: Getty Images

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук (дубль) и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский совершил 28 спасений.

За гостей единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли. Нападающий Клим Костин не отметился в этом матче результативными действиями.

В следующем матче «Флорида» встретится в гостях с «Сиэтл Кракен» 11 декабря. «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» также 11 декабря.

Флорида
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 18646 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Райан Варсофски
Вратари
Сергей Бобровский
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд)
1-й период
00:23
Мэттью Ткачак
(Сэм Беннетт)
03:27
Командный штраф
2-й период
21:19
Тимоти Лильегрен
26:16
Мэттью Ткачак
30:05
Мэттью Ткачак
(Томаш Носек)
32:39
Клим Костин
33:17
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
36:16
Сэм Беннетт
39:05
Микаэль Гранлунд
3-й период
42:19
Эй. Джей Грир
44:47
Сэм Беннетт
44:47
Марио Ферраро
44:47
Марио Ферраро
47:39
Нико Миккола
49:46
Аарон Экблад
51:46
Фабиан Зеттерлунд
57:31
Эту Луостаринен
58:35
Тайлер Тоффоли
(Микаэль Гранлунд, Джейк Уолман)
Овертайм
60:00
Сэм Беннетт
Лучшие игроки матча
Статистика
21
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
7
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь