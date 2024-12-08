28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс».