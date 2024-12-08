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Шайба Ничушкина и пас Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Детройт»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш».

Источник: Getty Images

Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Кейл Макар и российский нападающий Валерий Ничушкин. На счету известного канадского форварда Натана Маккиннона голевая передача. На счету вратаря Александра Георгиева 29 сейвов. Россиянин Николай Коваленко завершил встречу без результативных действий.

За гостей единственную шайбу забросил Лукас Рэймонд. Форвард Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Детройт» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 10 декабря. «Колорадо» сыграет на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 9 декабря.

Детройт
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Дерек Лалонд
Джаред Беднар
Вратари
Вилле Хуссо
Александр Георгиев
1-й период
10:48
Валерий Ничушкин
(Самуэль Жирар, Кейси Миттельштадт)
17:56
Тайлер Мотт
17:56
Кэйл Макар
2-й период
22:16
Владимир Тарасенко
22:44
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Микко Рантанен)
28:16
Микко Рантанен
38:13
Лукас Раймонд
(Дилан Ларкин)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь