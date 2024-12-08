Шайба Ничушкина и пас Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Детройт»

Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей голами отметились Кейл Макар и российский нападающий Валерий Ничушкин. На счету известного канадского форварда Натана Маккиннона голевая передача. На счету вратаря Александра Георгиева 29 сейвов. Россиянин Николай Коваленко завершил встречу без результативных действий.
За гостей единственную шайбу забросил Лукас Рэймонд. Форвард Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-1».
В следующем матче «Детройт» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 10 декабря. «Колорадо» сыграет на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 9 декабря.