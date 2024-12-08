Шайба Ничушкина и пас Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Детройт»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш».