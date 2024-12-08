«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу». Тренин забил в концовке, у Капризова — «-3»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей голами отметились Адриан Кемпе (1+1), Алекс Лаферрье и дубль на счету Тревора Мура. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «+2».
За гостей единственную шайбу в концовке встречи забросил россиянин Яков Тренин. Форварды Кирилл Капризов (-3) и Марат Хуснутдинов (0) результативными действиями не отметились.
В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 11 декабря. «Миннесота» сыграет на выезде с «Ютой» также 11 декабря.