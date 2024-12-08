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«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу». Тренин забил в концовке, у Капризова — «-3»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд».

Источник: Getty Images

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Адриан Кемпе (1+1), Алекс Лаферрье и дубль на счету Тревора Мура. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «+2».

За гостей единственную шайбу в концовке встречи забросил россиянин Яков Тренин. Форварды Кирилл Капризов (-3) и Марат Хуснутдинов (0) результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 11 декабря. «Миннесота» сыграет на выезде с «Ютой» также 11 декабря.

Лос-Анджелес
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Джон Хайнс
Вратари
Дарси Кемпер
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери, Марк-Андре Флери)
1-й период
19:17
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Майки Андерсон)
2-й период
26:25
Таннер Жанно
26:25
Маркус Фолиньо
27:26
Маркус Юханссон
28:33
Алекс Лафферье
(Джордан Спенс, Кевин Фиала)
34:38
Мэтт Болди
35:56
Джордан Спенс
39:51
Таннер Жанно
3-й период
58:06
Тревор Мур
(Адриан Кемпе)
58:47
Яков Тренин
(Джон Меррилл, Зак Богосян)
58:55
Тревор Мур
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь