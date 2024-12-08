«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу». Тренин забил в концовке, у Капризова — «-3»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд».