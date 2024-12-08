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Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ

Матвей стал первым игроком «Флайерз» за 31 год, набравшим более одного очка в трёх играх подряд. Но «Филадельфия» проиграла важный матч.

Источник: Getty Images

«Бостон» и «Филадельфия» — прямые конкуренты за место в плей-офф. У «мишек» перед встречей было четырёхочковое преимущество относительно оппонентов — замена главного тренера положительно сказалась на команде.

Матвей Мичков после двух невыразительных матчей с «Нэшвиллом» и «Рейнджерс» провёл крутые игры с «Сент-Луисом» и «Флоридой», в которых в сумме набрал пять очков.

Первый период выдался боевым: соперники создавали много моментов у ворот друг друга, но голевое чутьё Матвея Мичкова перевесило. Уже на восьмой минуте россиянин реализовал численное преимущество броском в касание — скидка Кутюрье получилась донельзя своевременной.

А в конце периода Матвей грамотно подключился к дальней штанге, где его нашёл Санхайм, отправивший в место назначения идеальную передачу.

Во втором периоде темп был таким же высоким, но грубости начало становиться больше. Особенно переусердствовал Макэвой, который три раза подряд ударил клюшкой Мичкова, но Типпетт постарался объяснить защитнику «Бостона», что так делать не стоит. Однако были и голы: на шайбу Трента Фредерика ответил Кэм Йорк.

Преимущество в две шайбы «лётчики» в заключительном отрезке удержать не смогли: «Бостон» добавил и смог перевести встречу в овертайм. Особенно заслужил это убежавший «один в ноль» Маршан, у которого ещё в первой двадцатиминутке было несколько возможностей.

Овертайм получился для «Филадельфии» драматичным: Фараби не реализовал верный шанс, а Павел Заха вскоре принёс хозяевам победу.

«Филадельфия» проигрывает принципиальный матч, но Матвей Мичков вновь отметился уникальным достижением: российский форвард повторил рекорд по результативной серии с несколькими очками. До этого в истории «Флайерз» молодым хоккеистам до 20 лет такое удавалось только Линдросу и Зезелю. А было это более 30 лет назад.

Максим Макаров

Бостон
4:3
0:2, 1:1, 2:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Джон Торторелла
Вратари
Джереми Суэймен
Алексей Колосов
1-й период
01:41
Командный штраф
07:13
Марк Кастелич
07:24
Матвей Мичков
(Шон Кутюрье, Эмиль Андре)
07:42
Кэмерон Йорк
18:24
Матвей Мичков
(Трэвис Санхейм)
2-й период
23:32
Кэмерон Йорк
24:37
Чарли Макэвой
24:37
Эмиль Андре
25:26
Трент Фредерик
(Мейсон Лорей, Морган Гики)
35:29
Кэмерон Йорк
(Трэвис Конекны, Трэвис Санхейм)
36:31
Чарли Макэвой
36:31
Чарли Макэвой
36:31
Оуэн Типпетт
3-й период
45:18
Трент Фредерик
(Чарли Койл, Марк Кастелич)
46:05
Трэвис Конекны
50:33
Гарнет Хэтэуэй
54:38
Брэд Маршан
(Джастин Бразо)
58:03
Шон Кутюрье
Овертайм
62:49
Павел Заха
(Давид Пастрняк)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь