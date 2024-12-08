Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ

«Филадельфия» проигрывает принципиальный матч, но Матвей Мичков вновь отметился уникальным достижением: российский форвард повторил рекорд по результативной серии с несколькими очками. До этого в истории «Флайерз» молодым хоккеистам до 20 лет такое удавалось только Линдросу и Зезелю. А было это более 30 лет назад.