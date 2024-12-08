«Вашингтон» повторил редчайшее достижение НХЛ. В XXI веке такое удалось лишь одному клубу

Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему «столичные» повторили редчайшее достижение среди клубов НХЛ.
Эта победа стала для «Кэпиталз» девятой подряд, одержанной на выезде. Таким образом, «Кэпиталз» стали лишь второй командой в XXI веке и третьей в истории, кому удалось выиграть 9+ матчей подряд на выезде в рамках НХЛ. Все эти встречи были выиграны в основное время.
В сезоне-1983/1984 10 гостевых встреч кряду выиграл «Баффало Сэйбрз», а в сезоне-2023/2024 девять гостевых побед подряд одержал «Лос-Анджелес Кингз».