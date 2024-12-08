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«Вашингтон» повторил редчайшее достижение НХЛ. В XXI веке такое удалось лишь одному клубу

В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему «столичные» повторили редчайшее достижение среди клубов НХЛ.

Эта победа стала для «Кэпиталз» девятой подряд, одержанной на выезде. Таким образом, «Кэпиталз» стали лишь второй командой в XXI веке и третьей в истории, кому удалось выиграть 9+ матчей подряд на выезде в рамках НХЛ. Все эти встречи были выиграны в основное время.

В сезоне-1983/1984 10 гостевых встреч кряду выиграл «Баффало Сэйбрз», а в сезоне-2023/2024 девять гостевых побед подряд одержал «Лос-Анджелес Кингз».

Монреаль
2:4
2:0, 0:1, 0:3
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Монтембо
Логан Томпсон
1-й период
11:09
Алекс Ньюхук
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
13:00
Кирби Дак
16:00
Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
2-й период
20:33
Пьер-Люк Дюбуа
(Джон Карлсон, Тэйлор Рэддиш)
32:29
Ларс Эллер
3-й период
47:10
Том Уилсон
(Мэтт Рой, Алексей Протас)
51:48
Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Алексей Протас)
52:12
Джош Андерсон
53:49
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл)
54:24
Лэйн Хатсон
58:26
Джон Карлсон
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь