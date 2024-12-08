Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль

Однако в первом периоде хозяева показали, что не собираются прокладывать красную ковровую дорожку лидеру конференции — на 12-й минуте счёт открыл Ньюхук. Одной шайбой «Монреаль» не ограничился — контрпрессинг хозяев увенчался успехом, и Коул Кофилд увеличил преимущество своей команды уже через четыре минуты. Логан Томпсон сыграл неудачным образом. Двумя пропущенными шайбами неудачи «Вашингтона» в первом отрезке не закончились — Тому Уилсону попала шайба в лицо после броска и в кровь разбила лицо.