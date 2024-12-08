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Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль

Том Уилсон после попадания шайбой был похож на неопытного пасечника.

Источник: Getty Images

«Вашингтон» в этом сезоне продолжает удивлять и радовать — команда без своего капитана Александра Овечкина во вчерашней встрече с «Торонто» установила рекорд франшизы по серии гостевых побед, их накопилось восемь подряд. Сегодня «столичные» были вправе рассчитывать на продолжение банкета, так как приехали на выездной матч с «Монреалем», который является худшей командой Востока.

Однако в первом периоде хозяева показали, что не собираются прокладывать красную ковровую дорожку лидеру конференции — на 12-й минуте счёт открыл Ньюхук. Одной шайбой «Монреаль» не ограничился — контрпрессинг хозяев увенчался успехом, и Коул Кофилд увеличил преимущество своей команды уже через четыре минуты. Логан Томпсон сыграл неудачным образом. Двумя пропущенными шайбами неудачи «Вашингтона» в первом отрезке не закончились — Тому Уилсону попала шайба в лицо после броска и в кровь разбила лицо.

Основные события были заложены на третий период, а во втором гости успели отыграть одну шайбу. Счёт сравнял Том Уилсон, которому досталось в первом периоде — американец ловко сыграл на добивании.

«Кэпиталз» почувствовали запах крови, Алексей Протас накрыл защитников «Канадиенс» в чужой зоне, а Дюбуа и Уилсон стремительно разыграли двухходовку — дубль пострадавшего Тома.

Строум через две минуты убил всю интригу после хлёсткого броска в большинстве, а Том Уилсон в концовке и вовсе мог оформить хет-трик, но попал в защитника, который заблокировал бросок в пустые ворота.

4:2 — «Вашингтон» одерживает девятую гостевую победу (в основное время) подряд: такое ранее удавалось только двум командам в истории — «Баффало» в сезоне-1983/1984 и «Лос-Анджелесу» в прошлом сезоне.

Главным героем встречи стал, конечно же, Том Уилсон, оформивший дубль после очень неприятного попадания шайбой. Лицо американца напоминало профиль неопытного пасечника, который неудачно провёл работы — настолько одна щека была опухшей. Но, как говорится, герои не носят плащей.

Максим Макаров

Монреаль
2:4
2:0, 0:1, 0:3
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Монтембо
Логан Томпсон
1-й период
11:09
Алекс Ньюхук
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
13:00
Кирби Дак
16:00
Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
2-й период
20:33
Пьер-Люк Дюбуа
(Джон Карлсон, Тэйлор Рэддиш)
32:29
Ларс Эллер
3-й период
47:10
Том Уилсон
(Мэтт Рой, Алексей Протас)
51:48
Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Алексей Протас)
52:12
Джош Андерсон
53:49
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл)
54:24
Лэйн Хатсон
58:26
Джон Карлсон
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь