«Должен буду следовать за ним». НХЛ уже готовится праздновать великий рекорд Овечкина

«Алекс был в ударе, но, к сожалению, получил травму. У него была куча игр, в которых он забивал по несколько голов. Думаю, когда останется пять шайб, точно не меньше четырёх, я должен буду начать следовать за ним, и Великий тоже будет это делать.



Мы решили, что либо пять, либо четыре. Мы не можем рисковать, потому что, когда он будет так близок, я думаю, он будет настолько сосредоточен на этом, что это произойдёт в игре, где он забросит несколько шайб», — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в подкасте Monumental Sports Network.