Он разочаровался в США из-за неискренности и подвергся слежке безумной американки. Истории про Твердовского

Твердовский всегда говорил, что безразлично относится к США. Он называл эту страну «удобным местом для жизни, не больше». Больше всего его раздражала и выводила из себя неискренность американцев. Однажды Олег прочувствовал на себе чужую фальшь по полной. Его сосед столкнулся с ужасным горем — смертью матери. Твердовский, узнав об этом, ожидал увидеть совершенно разбитого и погруженного в страдания соседа. Но к удивлению защитника НХЛ, уже на следующий день они с ним встретились на улице. И сосед, натянув на лицо фальшивую улыбку, начал расспрашивать у нашего соотечественника, как у него дела и что нового произошло в его жизни. Хотя обладатель Кубка Стэнли чувствовал всем нутром, что ответы на эти вопросы — последнее, что волнует его собеседника.