Он разочаровался в США из-за неискренности и подвергся слежке безумной американки. Истории про Твердовского

За всю историю НХЛ Кубок Стэнли выигрывали лишь 36 россиян. 15 из них удавалось провернуть этот сложнейший трюк два и более раз. В это число входит и защитник Олег Твердовский. Он добирался до серебряной чашки в составе «Нью-Джерси» в сезоне-2002/03 и «Каролины» в сезоне-2005/06. Таким образом оборонец встал в один ряд с Павлом Дацюком, Андреем Василевским, Никитой Кучеровым, Вячеславом Фетисовым и другими звездами. Учитывая такой опыт, может сложиться впечатление, что у Твердовского должны остаться исключительно положительные воспоминания о заокеанском этапе карьеры. Но это не совсем так.
Играть в НХЛ — это значит не только выступать в лучшей лиге мира. Но и жить в другой стране. Рядом с людьми с совершенно другим менталитетом. И это далось двукратному обладателю Кубка Стэнли очень непросто.
«Когда понял, что моей женой никогда не будет американка? Хватило небольшого опыта общения с ними. Ужиться с американкой я бы не смог. Мы совсем разные. Во всем. Мы по-другому смотрим на жизнь. Что смешно нам, у них не вызывает даже улыбки. Да еще эти феминистки на каждом шагу. Пригласишь девушку в ресторан, а когда пытаешься оплатить счет, обижается. Считает, что таким образом ее унижаю. Ну не бред ли? Бред», — рассказывал защитник.
Конечно, в любом правиле бывают исключения. И Твердовский сам рассказывал об одном из них. Его приятель Руслан Салей, трагически погибший вместе с ярославским «Локомотивом» в авиакатастрофе 2011 года, был женат на американке по имени Бетанн. По словам российского защитника, в этом браке все было замечательно — Бетанн обладала европейским мышлением. И они с Русланом понимали друг друга буквально с полуслова.
Твердовский всегда говорил, что безразлично относится к США. Он называл эту страну «удобным местом для жизни, не больше». Больше всего его раздражала и выводила из себя неискренность американцев. Однажды Олег прочувствовал на себе чужую фальшь по полной. Его сосед столкнулся с ужасным горем — смертью матери. Твердовский, узнав об этом, ожидал увидеть совершенно разбитого и погруженного в страдания соседа. Но к удивлению защитника НХЛ, уже на следующий день они с ним встретились на улице. И сосед, натянув на лицо фальшивую улыбку, начал расспрашивать у нашего соотечественника, как у него дела и что нового произошло в его жизни. Хотя обладатель Кубка Стэнли чувствовал всем нутром, что ответы на эти вопросы — последнее, что волнует его собеседника.
«Все ответы — стандартные. На чувства не пробьешь. С американцами мне тяжеловато. Впрочем, с ними почти не пересекаюсь. Разве что по крайней необходимости — когда идешь к доктору или адвокату. В остальном общаюсь с нашими», — рассказывал Олег.
А однажды Твердовский попал в жуткую ситуацию, которая испугала бы любого. Одна сумасшедшая фанатка буквально заваливала его письмами. Вероятно, она хотела познакомиться с видным игроком НХЛ. Но защитник упорно ее игнорировал. Тогда девушка перешла на слежку. Она начала снимать россиянина на видеокамеру. Что, само собой, не могло понравиться Твердовскому. Благо, вся эта неприятная история закончилась благополучно.
«Идешь в ресторан и видишь, что на тебя из кустов направлена камера. Тут я понял, что надо принимать меры. Мало ли что еще придумает. В НХЛ есть специальный отдел, который отвечает за безопасность игроков. Рассказал о проблеме, и вопрос был быстро закрыт. Больше о той девице не слышал», — вспоминал защитник.
Максим Самарцев