«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин отдал две голевые передачи

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Голами у «Рейнджерс» отличились Рейли Смит, Филипп Хитил, Винс Трочек, К’Андре Миллер и Алексис Лафренье.
У гостей 4 очка набрал Оливер Бьоркстранд — на его счету две шайбы и две голевые передачи. Эли Толванен набрал 3 (1+2) очка. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Танев, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд.
«Сиэтл» (29 очков) поднялся на десятое место в Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (29) идут седьмыми на «Востоке».