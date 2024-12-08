«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин отдал две голевые передачи

У гостей 4 очка набрал Оливер Бьоркстранд — на его счету две шайбы и две голевые передачи. Эли Толванен набрал 3 (1+2) очка. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Танев, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд.