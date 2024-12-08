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«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин отдал две голевые передачи

«Рейнджерс» дома уступили «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.

Источник: USA Today Sports

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Голами у «Рейнджерс» отличились Рейли Смит, Филипп Хитил, Винс Трочек, К’Андре Миллер и Алексис Лафренье.

У гостей 4 очка набрал Оливер Бьоркстранд — на его счету две шайбы и две голевые передачи. Эли Толванен набрал 3 (1+2) очка. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Танев, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд.

«Сиэтл» (29 очков) поднялся на десятое место в Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (29) идут седьмыми на «Востоке».

Рейнджерс
5:7
1:0, 2:4, 2:3
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Дэн Байлсма
Вратари
Джонатан Куик
(Джонатан Куик)
Филипп Грубауэр
1-й период
03:38
Райлли Смит
(К`Андре Миллер, Мика Зибанежад)
06:18
Мэттью Бенайерс
08:08
Филип Хытил
2-й период
20:14
Райан Линдгрен
21:46
Оливер Бьоркстранд
(Чендлер Стивенсон, Мэттью Бенайерс)
22:50
Филип Хытил
(Уилл Куилль, Каапо Какко)
24:31
Брэндон Монтур
24:47
Винс Трочек
(Адам Фокс)
34:06
Брэндон Танев
(Митчелл Стивенс, Тай Картье)
35:34
Эли Толванен
(Оливер Бьоркстранд, Шейн Райт)
39:24
Оливер Бьоркстранд
(Брэндон Монтур, Эли Толванен)
3-й период
41:00
Винс Данн
(Чендлер Стивенсон, Андре Бураковски)
51:13
Шейн Райт
(Оливер Бьоркстранд, Эли Толванен)
52:27
К`Андре Миллер
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
54:57
Алексис Лафренье
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
58:14
Янни Гурд
(Мэттью Бенайерс, Джейми Олексяк)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь