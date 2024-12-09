Америку снова восхищает русский волшебник! Кучеров залечил травму и сразу же выдал очередной суперматч

Никита Кучеров начал этот регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги очень мощно. Из 22 стартовых матчей «Тампа-Бэй» российский супербомбардир не набирал очки только в трех. За это время нападающий успел выбить 34 результативных балла и отчетливо дал понять — он серьезно намерен пободаться за третий в своей карьере «Арт Росс Трофи». Слова восхищения в адрес Никиты летели, в том числе, и от легенд мирового хоккея.
«Кучеров был маленький, ни под какие стандарты не подходил, но в “Красной Армии” творил такие дела, завораживал своей игрой. Это для нас было продолжение настроя советской хоккейной школы. Мало кто думал, что в НХЛ такая карьера у него сложится, но он — помимо того, что кудесник на льду, — парень с характером», — отвешивал комплименты лидеру «Лайтнинг» Вячеслав Фетисов.
Увы, честному соперничеству с конкурентами в битве за звание лучшего бомбардира регулярки помешала травма — из-за повреждения Кучеров вынужден был пропустить матчи против «Торонто» и «Сан-Хосе». Казалось бы, пауза получилась короткой, но Мартин Нечас, Кирилл Капризов и другие герои сезона успели еще немного оторваться от действующего обладателя «Арт Росса».
Кучеров вернулся на лед в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени, создав впечатление, что никуда он с этого льда и не уходил. «Тампа» играла на выезде с «Ванкувером», который идет в середине кубковой восьмерки Западной конференции, и без Никиты вряд ли увезла бы из канадского города два очка.
Первый период получился не самым насыщенным — на двоих команды наковыряли только 14 бросков в створ, гостям пришлось четыре минуты играть в меньшинстве после удаления Брэндона Хагела, а счет был открыт в равных составах — защитник Куинн Хьюз продлил серию с набранными очками до шести матчей.
Включить дополнительные мощности «Тампа» смогла уже во второй двадцатиминутке — да, во многом этому способствовали три малых штрафа у хозяев, но и сами «молнии» точно провели время в раздевалке не зря.
Началось все с гола в формате «5 на 5». Девять защитников из десяти на месте Райана Макдоны от души приложились бы по выскочившей из борьбы шайбе, но оборонец «Лайтнинг» вместо этого отдал тончайшую передачу на Кучерова — из таких положений русский кудесник не промахивается.
Не прошло и пары минут, как Никита напомнил — он и сам идеально владеет мастерством ассистента. «Тампа» получила численное преимущество, а россиянин выдал фирменный перевод на Брэйдена Поинта: помешать канадцу мог только находивший на линии броска Хэгел, но он сделал все, чтобы этого не случилось. 19−5 по точным выстрелам по итогам второго игрового отрезка и цифры 2:1 в пользу «молний» на табло.
«Ванкувер» отыгрался в самом начале третьего периода, какое-то время казалось, что матч катится к овертайму, но тут «Кэнакс» схватили удаление за нарушение численного состава — сопернику только это и нужно было. Кучеров нашел на дальней штанге Джейка Гюнцеля, судья долго махал руками в стороны, настаивая на том, что гол он не засчитает, но видеопросмотр показал — шайбу в свои ворота занес защитник хозяев Ноа Джулсен.
4:2 — победа «Тампы», которая позволила ей подняться на седьмое место в Восточной конференции. Ну, а Кучеров начал погоню за лучшими бомбардирами чемпионата — у него теперь 37 очков, у Капризова — 39, у Маккиннона и Нечаса — 41. Все говорит о том, что это будет настоящая рубка!
Автор: Артем Гаев