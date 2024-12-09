Америку снова восхищает русский волшебник! Кучеров залечил травму и сразу же выдал очередной суперматч

«Кучеров был маленький, ни под какие стандарты не подходил, но в “Красной Армии” творил такие дела, завораживал своей игрой. Это для нас было продолжение настроя советской хоккейной школы. Мало кто думал, что в НХЛ такая карьера у него сложится, но он — помимо того, что кудесник на льду, — парень с характером», — отвешивал комплименты лидеру «Лайтнинг» Вячеслав Фетисов.