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Мичков дал автограф фанату после удаления за драку в матче НХЛ

Форвард «Филадельфии» Мичков дал автограф болельщику, когда уходил в раздевалку.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков дал автограф болельщику, когда уходил в раздевалку после драки и полученного дисциплинарного штрафа в конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой».

Встреча прошла в ночь на понедельник по московскому времени в Филадельфии и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, Мичков отметился результативной передачей. В концовке третьего периода встречи россиянин получил 12 минут штрафа за потасовку с канадским нападающим «Юты» Барретом Хэйтоном.

Отправляясь в раздевалку, Мичков остановился у трибуны, взял бутылку у болельщика и оставил на ней автограф.

В понедельник, 9 декабря, Мичкову исполнилось 20 лет. Он стал первым из новичков лиги, набравшим 25 очков в этом сезоне (11 голов + 14 голевых передач), для этого ему потребовалось 26 матчей.

«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 28 очками после 27 матчей.

Филадельфия
2:4
0:0, 2:3, 0:1
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
9.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17462 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Андре Туриньи
Вратари
Самуэль Эрссон
(Самуэль Эрссон)
Джексон Стаубер
1-й период
02:13
Роберт Бортуццо
11:30
Трэвис Санхейм
15:43
Шон Кутюрье
2-й период
27:01
Майкл Карконе
(Роберт Бортуццо)
27:20
Джоэл Фараби
(Ник Силер, Трэвис Конекны)
29:42
Юусо Вялимяки
(Михаил Сергачев, Логан Кули)
33:34
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков, Ник Силер)
34:21
Тайсон Форстер
35:30
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер)
3-й период
54:01
Иэн Коул
55:43
Кевин Стенлунд
59:43
Матвей Мичков
59:43
Матвей Мичков
59:43
Барретт Хэйтон
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь