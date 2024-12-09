Мичков дал автограф фанату после удаления за драку в матче НХЛ

Встреча прошла в ночь на понедельник по московскому времени в Филадельфии и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, Мичков отметился результативной передачей. В концовке третьего периода встречи россиянин получил 12 минут штрафа за потасовку с канадским нападающим «Юты» Барретом Хэйтоном.