Мичков дал автограф фанату после удаления за драку в матче НХЛ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков дал автограф болельщику, когда уходил в раздевалку после драки и полученного дисциплинарного штрафа в конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой».
Встреча прошла в ночь на понедельник по московскому времени в Филадельфии и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, Мичков отметился результативной передачей. В концовке третьего периода встречи россиянин получил 12 минут штрафа за потасовку с канадским нападающим «Юты» Барретом Хэйтоном.
Отправляясь в раздевалку, Мичков остановился у трибуны, взял бутылку у болельщика и оставил на ней автограф.
В понедельник, 9 декабря, Мичкову исполнилось 20 лет. Он стал первым из новичков лиги, набравшим 25 очков в этом сезоне (11 голов + 14 голевых передач), для этого ему потребовалось 26 матчей.
«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 28 очками после 27 матчей.