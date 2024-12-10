«Колорадо» обменял российских хоккеистов Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе»

Георгиеву 28 лет, он выступал за «Колорадо» с 2022 года, в текущем сезоне он провел 18 матчей и одержал 8 побед. Ранее в НХЛ Георгиев выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», с 2009 по 2014 год он был игроком воскресенского «Химика».