«Колорадо» обменял российских хоккеистов Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе»

Также «Сан-Хосе» получил право выбора в пятом раунде драфта 2025 года и во втором раунде драфта 2026 года. В «Колорадо» перешли канадский голкипер Маккензи Блэквуд и канадский нападающий Дживани Смит, команда из Денвера также получила право выбора в пятом раунде драфта 2027 года.
Георгиеву 28 лет, он выступал за «Колорадо» с 2022 года, в текущем сезоне он провел 18 матчей и одержал 8 побед. Ранее в НХЛ Георгиев выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», с 2009 по 2014 год он был игроком воскресенского «Химика».
Коваленко 25 лет, он проводит свой дебютный сезон в НХЛ. В 28 матчах сезона он набрал 8 очков, забросив 4 шайбы и отдав 4 голевые передачи. Нападающий является воспитанником ярославского «Локомотива», за основную команду он выступал с 2018 по 2021 год. Также в Континентальной хоккейной лиге Коваленко играл за казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».