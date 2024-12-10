Оценка роли: как Шестеркин подписал рекордный контракт в истории НХЛ

На днях российских вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин официально стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на восемь лет, за которые он заработает $92 млн (со среднегодовой зарплатой в $11,5 млн), сообщает официальный сайт Лиги. Контракт вступит в силу с нового сезона. Среди россиян, выступающих в НХЛ, больше получает только одноклубник Игоря Артемий Панарин ($11,65 млн).
Скидка близким
Ранее появлялась информация о том, что вратарь отказался от контракта на такой же срок с зарплатой на полмиллиона в год меньше. При этом Шестеркин не стал выходить на рынок свободных агентов, где вполне мог получить $12 млн, а то и $13 млн в год. Учитывая, что потолок зарплат от сезона к сезону растет, многие клубы могли бы предложить и больше. Но Шестеркин сделал скидку «Рейнджерс», где вырос в одного из лучших вратарей мира.
Возможно, именно контрактный вопрос мешал психологически Шестеркину, который не слишком удачно играл в последних матчах. «Рейнджерс» же ради освобождения места под потолком зарплат обменяли в «Анахайм» защитника Джейкоба Трубу, ведь помимо договора Шестеркина со следующего сезона вступает в действие новое соглашение главной молодой звезды команды Алексиса Лафренье ($7,45 млн в год).
Чемпионское окно «Рейнджерс» только открывается. Шестеркин, Зибанежад, Лафренье, Фокс, Линдгрен, Хитил, Какко, Трочек, да даже 33-летние Крайдер и Панарин — в самом расцвете. Оборона у команды вообще очень молодая: восемь основных защитников, включая полученного за Трубу финна Вааканайнена, — в возрасте от 22 до 26 лет. Так что выбор Шестеркина в пользу «Рейнджерс» легко объясним.
— Своей игрой в НХЛ Игорь заслужил новый контракт, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Владимир Плющев. — Он действительно один из лучших голкиперов Лиги. Однако тот факт, что его новое соглашение стало рекордным, говорит скорее о стечении обстоятельств. С каждым годом контракты в НХЛ растут, а генменеджеры понимают, насколько важна роль сильного вратаря в борьбе за Кубок Стэнли.
Роль вратаря в походе за кубком в последние годы принято недооценивать. Конечно, на это повлияло чемпионство «Вегаса», завоевавшего Кубок Стэнли с четвертым на тот момент голкипером команды Хиллом. Но есть и пример «Флориды», которую Сергей Бобровский дважды дотащил до финала (один раз — до победного). И именно его игра в седьмом матче финальной серии против «Эдмонтона» стала решающим фактором успеха.
Шестеркин не подвержен серьезным травмам: за последние три сезона российский вратарь провел 209 матчей. И сейчас его ничто не будет отвлекать от того, чем он уверенно занимался все годы в «Рейнджерс», — тащить команду к заветному кубку.
Больше получали только Овечкин и Ковальчук
Новый контракт Шестеркина — это повторение седьмого результата среди действующих и будущих соглашений. Столько же получают шведы Эрик Карлссон и Вильям Нюландер. Рекордные $112 млн с лета 2024 года стоят рядом с фамилией Леона Драйзайтля, но контракт немца тоже вступит в силу с будущего сезона.
По среднегодовой зарплате ($11,5 млн) в следующем сезоне российский голкипер будет делить седьмое место по величине зарплаты во всей лиге, уступая в своей команде только соотечественнику Артемию Панарину. Нападающий до лета 2027 года будет получать почти на $143 тыс. больше.
$92 млн Шестеркина — это третья сумма в истории для российских игроков в НХЛ. Ранее лучшие вратарские контракты заключали Андрей Василевский с «Тампой» ($76 млн за восемь лет) и Сергей Бобровский с «Флоридой» ($70 млн за семь лет). Рекорд России и всей НХЛ принадлежит Александру Овечкину, который в 2008 году заключил 13-летний договор с «Вашингтоном» на $124 млн, $100 млн за 15 лет должен был заработать в «Нью-Джерси» Илья Ковальчук, но вернулся в Россию в 2013-м.
Справка «Известий»
Самые дорогие контракты россиян в истории НХЛ
- Овечкин — «Вашингтон» — 13 (2008−2021) — 124 млн.
- Ковальчук — «Нью-Джерси» — 10 (2010−2025) — 100 млн.
- Шестеркин — «Рейнджерс» — 8 (2025−2033) — 92 млн.
- Панарин — «Рейнджерс» — 7 (2019−2026) — 81,5.
- Василевский — «Тампа» — 8 (2020−2028) — 76.
- Малкин — «Питтсбург» — 8 (2014−2022) — 76.
- Кучеров — «Тампа» — 8 (2019−2027) — 76.
- Яшин — «Айлендерс» — 10 (2011−2021) — 71,6.
- Бобровский — «Флорида» — 7 (2019−2026) — 70.
- Сергачев — «Тампа» — 8 (2023−2031) — 68.
- Сорокин — «Айлендерс» — 8 (2024−2031) — 66.
При этом Шестеркин уверенно возглавил исторический зарплатный рейтинг вратарей. Более $70 млн ранее давали Василевскому, Бобровскому, а также Кэри Прайсу, которого «Монреаль» оценил в $84 млн за восемь лет. Только вот отработал канадец лишь два с половиной сезона. Всего в топ-7 теперь присутствуют четверо россиян (помимо названных — Илья Сорокин), два американца (Рик Дипьетро, Джереми Сваймен) и один канадец (Прайс).
— Игорь был просто великолепен, и его прошлый плей-офф был выдающимся, — прокомментировал важное событие главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт. — Вратарская позиция очень важна, приятно, что теперь о ней не нужно беспокоиться. Он доказал, что является одним из лучших вратарей в лиге. Приятно, что теперь он закрепил за собой это место на восемь лет. Если говорить о спорте в целом, то в хоккее есть действительно важные позиции и вратарь — одна из них, и нам повезло, что у нас она одна из лучших.
Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. В нынешнем сезоне голкипер провел 19 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,99.
Артур Хайруллин Кирилл Бурдаков