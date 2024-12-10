Оценка роли: как Шестеркин подписал рекордный контракт в истории НХЛ

— Игорь был просто великолепен, и его прошлый плей-офф был выдающимся, — прокомментировал важное событие главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт. — Вратарская позиция очень важна, приятно, что теперь о ней не нужно беспокоиться. Он доказал, что является одним из лучших вратарей в лиге. Приятно, что теперь он закрепил за собой это место на восемь лет. Если говорить о спорте в целом, то в хоккее есть действительно важные позиции и вратарь — одна из них, и нам повезло, что у нас она одна из лучших.