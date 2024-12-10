Вячеслав Фетисов отреагировал на получение Шестёркиным рекордного контракта в НХЛ

«Могу только поздравить одного из самых талантливых наших хоккеистов. Главное, чтобы вся эта история с контрактом не помешала достичь ему самой важной цели — выиграть Кубок Стэнли.



А вообще приятно, что в НХЛ придерживаются спортивных принципов. Наши ребята там достойно представляют свою страну, и клубы НХЛ именно с ними связывают своё будущее», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт.ру».