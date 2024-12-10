Шведского тренера «Чикаго» Соренсена признали первой звездой дня в НХЛ

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго» Андерс Соренсен признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В ночь на вторник «Чикаго» со счетом 2:1 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата. Соренсен стал первым шведским тренером, который одержал победу в матче НХЛ.
Второй звездой дня признан нападающий «Чикаго» канадец Тейлор Холл, который отметился победной шайбой в игре с «Рейнджерс». Также на его счету результативная передача. Третьей звездой дня стал защитник «Детройта» немец Мориц Зайдер, отметившийся заброшенной шайбой и голевой передачей во встрече с «Баффало» (6:5 Б).