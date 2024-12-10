Шведского тренера «Чикаго» Соренсена признали первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня признан нападающий «Чикаго» канадец Тейлор Холл, который отметился победной шайбой в игре с «Рейнджерс». Также на его счету результативная передача. Третьей звездой дня стал защитник «Детройта» немец Мориц Зайдер, отметившийся заброшенной шайбой и голевой передачей во встрече с «Баффало» (6:5 Б).