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Шведского тренера «Чикаго» Соренсена признали первой звездой дня в НХЛ

Специалист стал первым шведским тренером, который одержал победу в матче НХЛ.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго» Андерс Соренсен признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на вторник «Чикаго» со счетом 2:1 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата. Соренсен стал первым шведским тренером, который одержал победу в матче НХЛ.

Второй звездой дня признан нападающий «Чикаго» канадец Тейлор Холл, который отметился победной шайбой в игре с «Рейнджерс». Также на его счету результативная передача. Третьей звездой дня стал защитник «Детройта» немец Мориц Зайдер, отметившийся заброшенной шайбой и голевой передачей во встрече с «Баффало» (6:5 Б).

Рейнджерс
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
10.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Люк Ричардсон
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Арвид Содерблум
1-й период
08:10
Тайлер Бертуцци
(Тэйлор Холл)
12:56
Коннор Бедард
18:01
Крис Крайдер
19:17
Уилл Куилль
(Сэм Кэррик)
2-й период
23:22
Тайлер Бертуцци
26:16
Тэйлор Холл
(Коннор Бедард, Джейсон Дикинсон)
3-й период
43:50
Адам Фокс
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь