«В России Овечкина не поняли бы». Лихачёв — о выпитом Александром пиве на игре НБА

«Я приятно удивлён, что Овечкин в свои годы здорово и грамотно подходит к сезону. Он показывает сейчас такой же результат, что и 10 или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорого стоит — отдаваться полностью игре в таком возрасте.



Как мне эпизод с пивом на баскетболе? Этот человек — легенда, он может себе позволить пива. Думаю, если бы он в России так сделал, то ничего не было бы в этом такого, хотя, возможно, из-за менталитета бы не поняли», — цитирует Лихачёва Legalbet.