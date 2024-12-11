Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне вырастет

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Потолок зарплат в сезоне-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вырастет как минимум до 92,4 миллиона долларов, заявил комиссар организации Гэри Беттмэн.
Отмечается, что потолок зарплат может подняться немного выше в случае возможных переговоров между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA). Это решение было принято во вторник на заседании совета управляющих НХЛ. В нынешнем сезоне потолок зарплат в НХЛ составляет 88 миллионов долларов. В настоящий момент лига прогнозирует доходы в размере 6,6 миллиарда долларов за этот сезон.
«В соответствии с действующими правилами коллективного договора лимит будет увеличен на 5 процентов. По мере того, как мы будем смотреть на доходы, мы будем обсуждать с NHLPA уровни эскроу и то, можно ли или нужно ли корректировать лимит на постоянной основе. Но это то, что мы должны решить с ассоциацией, и мы ведем эти переговоры», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.
Комиссар НХЛ также отметил, что до финала Кубка Стэнли 2025 года надеется завершить переговоры по новому коллективному соглашению, которое истекает в сентябре 2026 года.