Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне вырастет

«В соответствии с действующими правилами коллективного договора лимит будет увеличен на 5 процентов. По мере того, как мы будем смотреть на доходы, мы будем обсуждать с NHLPA уровни эскроу и то, можно ли или нужно ли корректировать лимит на постоянной основе. Но это то, что мы должны решить с ассоциацией, и мы ведем эти переговоры», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.