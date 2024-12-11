Десять очков в пяти матчах! Мичков все выше в списке бомбардиров и все ближе к «Колдеру»

Сколотив преимущество в четыре шайбы, «Флайерз» сбросили обороты и перешли в режим энергосбережения. Однако, пропустив в заключительной двадцатиминутке дважды и заставив своих болельщиков слегка понервничать в концовке, гости два очка не отдали. Победа над «Жакетами» позволила «Летчикам» обогнать «Рейнджерс» с «Айлендерс» и вернуться в зону wild card на «Востоке». Правда, пока «синерубашечники» все еще опережают команду Джона Тортореллы по потерянным очкам за счет двух матчей в запасе.