Трус не пускает в хоккей: НХЛ отказывает российским журналистам в аккредитации

НХЛ отказывает российским журналистам в посещении матчей лиги. В этом убедились «Известия», которым не выдали аккредитации на игры после подачи официального запроса. В качестве причины там ссылаются на заявление НХЛ о приостановке их деятельности на территории России из-за украинского конфликта. В посольстве США в Москве заявили, что им неизвестно о каких-либо запретах на посещение российскими журналистами спортивных мероприятий. В действительности такого запрета нет и в Национальной баскетбольной ассоциации, к примеру, в подобной аккредитации не отказали. О последовательной дискриминации российских журналистов и крахе принципа «спорт вне политики» — в материале «Известий».
Недопуск журналистов на матчи НХЛ
Национальная хоккейная лига отказывает российским журналистам в посещении игр.
— К сожалению, мы не можем удовлетворить ваш запрос на получение разрешения для СМИ в данный момент в соответствии с политикой Лиги, изложенной в заявлении от февраля 2022 года, — ответил «Известиям» старший менеджер по связям с общественностью на мероприятиях Дэйв Кеон.
Примечательно, но в заявлении ни слова не говорится о запрете освещения российскими журналистами спортивных мероприятий Лиги. После уточняющего вопроса о возможности все-таки получить аккредитацию на игры ввиду того, что официальных запретов на журналистскую деятельность россиян нет, он заявил: «К сожалению, ничего нельзя сделать».
В самом заявлении сказано: «С сегодняшнего дня мы приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиасайтов. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ. Мы также по-прежнему обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи поставлены в крайне сложное положение».
При этом «Известия» уже обращались за аккредитацией на хоккейные матчи НХЛ именно к Дэйву Кеону. В 2019 году через него корреспонденту «Известий» удалось посетить игры в Бостоне, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе без каких-либо препятствий.
В посольстве США в Москве «Известиям» сообщили, что им неизвестно о каких-либо запретах на работу представителей российских СМИ. Там также сослались на то, что у НХЛ могут быть свои правила и предложили написать в пресс-службу Лиги для выяснения обстоятельств. «Известия» обратились по указанному адресу, но ответа не последовало.
Не все американские лиги, однако, отказывают в аккредитации. «Известия», к примеру, направили официальный запрос на посещение журналистом матчей Национальной баскетбольной лиги. В НБА не ответили отказом и не написали о каких-либо ограничениях на российскую журналистскую деятельность. Там также прислали все необходимые инструкции для посещения игр и их освещения.
Дискриминация российских журналистов
Это не первый раз, когда российские СМИ не допускаются до освещения спортивных событий за рубежом. Репортерам «Известий» отказали и в аккредитации на летнюю Олимпиаду в Париже. Пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», также не дали разрешение освещать центральное спортивное мероприятие года. Ввиду отстранения Олимпийского комитета России аккредитацией российской прессы занимались в оргкомитете Игр. Решение об отказе принимали в Олимпийском консульстве, который, как и оргкомитет, не предоставил причин отрицательного решения. Помимо этого, тот же самый оргкомитет Игр отозвал ранее выданные аккредитации журналистам ТАСС. В этот раз причиной решения оказалось «указание французских властей».
В МИД РФ назвали русофобией отказ в аккредитации российских СМИ на парижскую олимпиаду. «Отказ Парижа аккредитовать российских журналистов для освещения Олимпиады и Паралимпийских игр — это явная сегрегация по национальному признаку», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Прокомментировал инцидент и Кремль: французские власти напрямую ущемляют права СМИ, а также все обязательства Франции перед ОБСЕ и другими организациями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Похоже, принцип «спорт вне политики» особо и не был актуален, поскольку все годы когда-то идеологического противостояния Советского Союза и стран Запада и сейчас, даже олимпиады превращались в политические соревнования. В настоящее время тем более. К сожалению, те, кто руководит международным олимпийским комитетом и другими спортивными крупными организациями, подчиняются политическим решениям, — заявил в беседе с «Известиями» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Российские коллеги подвергались дискриминации не только на спортивных мероприятиях. Журналистов «Известий», которые в конце октября приехали освещать выборы в США, задержали в Вашингтоне, изъяли личные вещи и подвергли многочасовому допросу. Троих из них впоследствии допустили в страну, однако оператор Владимир Боровиков не был отпущен, суммарно его допрашивали около девяти часов. После этого его виза была аннулирована без объяснения причин, его самого отправили в спецкамеру на семь часов, где он ждал рейса в Стамбул.
Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин тогда отметил, что «каждый въезжающий в США должен знать, что поездка туда — это рулетка: даже если на руках есть виза, человека всё равно могут посадить в тюрьму и выпнуть из страны».
До этого российских журналистов часто не допускали на территорию США. В 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН без сопровождения прессы. Представители российских СМИ — в их числе были и «Известия» — так и не дождались документов для въезда. Тогда Сергей Лавров раскритиковал действия американской стороны и заверил, что Москва не оставит без ответа это «безобразное поведение».
Отказывали нашим в аккредитации и на другие политические мероприятия за рубежом. В частности, был получен отказ на освещение так называемого саммита мира, который проходил в Швейцарии
Борьба Запада с российскими СМИ в целом отличается последовательностью. Власти Соединенных Шатов уже и не отрицают того факта, что они пытаются вытеснить российскую журналистику, например, из Центральной Азии. Об этом ранее заявлял Госдепартамент. Против российских медиа было введено огромное количество американских санкций. Под них попали медиагруппа «Россия сегодня», RT, Sputnik и другие. Напомним, что Евросоюз, в свою очередь, приостановил вещание в странах объединения некоторых российских СМИ, включая «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету».
На Западе действительно наблюдается дискриминация всех наших журналистов и всей нашей страны, считает Владимир Соловьев.
— Конечно это отражается на корреспондентах, которые работают непосредственно в этих странах. Особенно тяжело собственным корреспондентам больших каналов, газет. Буквально сегодня должна будет уехать группа из Германии: корреспондент и оператор. То, что происходит в Соединенных Штатах с сотрудниками RT, вообще похоже на агрессию в отношении журналистов, когда ночью врываются, раздевают догола, угрожают посадить в тюрьму, — заявил он.
По его мнению, власти этих стран нарушают все декларируемые свободы распространения информации, все документы, подписанные министерствами иностранных дел о работе журналистов в разных странах. По его словам, российский МИД в таких условиях иногда вынужден реагировать зеркально и воздействовать на представителей тех стран, в которых наши корреспонденты подвергаются тем или иным репрессиям и преследованиям.
Леонид Самуна