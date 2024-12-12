Трус не пускает в хоккей: НХЛ отказывает российским журналистам в аккредитации

Это не первый раз, когда российские СМИ не допускаются до освещения спортивных событий за рубежом. Репортерам «Известий» отказали и в аккредитации на летнюю Олимпиаду в Париже. Пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», также не дали разрешение освещать центральное спортивное мероприятие года. Ввиду отстранения Олимпийского комитета России аккредитацией российской прессы занимались в оргкомитете Игр. Решение об отказе принимали в Олимпийском консульстве, который, как и оргкомитет, не предоставил причин отрицательного решения. Помимо этого, тот же самый оргкомитет Игр отозвал ранее выданные аккредитации журналистам ТАСС. В этот раз причиной решения оказалось «указание французских властей».