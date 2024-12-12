Хет-трик Батерсона помог «Оттаве» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Оттаве, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе канадской команды хет-трик оформил Дрейк Батерсон (12, 19 и 31-я минуты), по шайбе забросили Ноа Грегор (3) и Брэди Ткачук (49). В составе «Анахайма» отличился Каттер Готье (53).
Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков результативными действиями не отметился и закончил матч с показателем полезности «+1». Больше никто из игроков обороны команды не завершил встречу с положительным показателем полезности.
«Оттава», набрав 28 очков в 28 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Анахайм», потерпевший четвертое поражение подряд, располагается на последней, восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе с 24 баллами после 27 встреч.
В следующем матче «Анахайм» сыграет в гостях с «Торонто Мейпл Лифс» в ночь на 13 декабря по московскому времени, а сутки спустя «Оттава» на выезде встретится с «Каролиной Харрикейнз».