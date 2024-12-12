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Гретцки заявил, что Овечкин начнет нервничать из-за рекорда

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказал предположение, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начнет переживать, когда приблизится вплотную к его «вечному» снайперскому рекорду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Источник: Reuters

Его слова приводит журналист The Athletic Крис Джонстон в социальной сети X.

«Он тоже человек. Ближе к концу он начнет нервничать», — заявил Гретцки.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Вашингтон
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