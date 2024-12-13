Америку поставил на уши невероятный русский гений! Кучеров совершил что-то фантастическое — набрал 6 очков за матч

Давненько мы не вспоминали про Никиту Кучерова. Вернее, не то, чтобы не вспоминали, но он сам не напоминал о себе. То есть не то, чтобы совсем не напоминал, но не было чего-то фантастического.
Все уже настолько привыкли, что российский бомбардир «Тампы» планомерно набирает очки и тащит на себе команду, что его график «очко за игру» уже воспринимается, как нечто обыденное и вполне привычное. А вот в выездном матче против «Калгари» россиянин устроил «аттракцион невиданной щедрости» и первый раз за нынешний регулярный чемпионат набрал шесть очков — гол и сразу пять ассистов.
Перед стартом игрового дня он отставал на восемь баллов от лидера бомбардирского зачета Натана Маккиннона и теперь прилично подобрался к форварду «Колорадо», который в игре с «Ютой» ограничился одним результативным баллом.
Передач Никита раздал запредельно много, получились они разнообразными, а итоговый разгром «Калгари» со счетом 8:3 — целиком и полностью его заслуга.
«Посмотрите, это игрок по-настоящему мирового уровня. Боже мой! Как уверенно он играет, никакой суеты», — отметил обозреватель WTSP Эван Клоски.
Он добрался до отметки в 30 голевых передач, а звено Кучерова, Брейдена Пойнта и Джейка Гюнцеля только за эту встречу наколотило 13 баллов!
«Вечер бананов. У Никиты Кучерова 6 очков, это повторение клубного рекорда. Скотт Лоутон из “Филадельфии” забил четыре, Селебрини выдал фантастический матч. Отлично!», — резюмировал Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff.
«Когда Никита хочет, он может быть лучшим игроком в мире, причем без особенных усилий. Стоит только посмотреть на его моменты», — добавил известный блогер Алекс Мичелетти.
Стоит добавить, что 6 очков за один матч в карьере у Кучерова уже были — в прошлом сезоне. До Никиты, а из игроков «Тампы» это удавалось защитнику Дугу Кроссману (1992/1993). Просто фантастика!
Автор: Леонид Михайлов