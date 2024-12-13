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Америку поставил на уши невероятный русский гений! Кучеров совершил что-то фантастическое — набрал 6 очков за матч

Вау!

Источник: Reuters

Давненько мы не вспоминали про Никиту Кучерова. Вернее, не то, чтобы не вспоминали, но он сам не напоминал о себе. То есть не то, чтобы совсем не напоминал, но не было чего-то фантастического.

Все уже настолько привыкли, что российский бомбардир «Тампы» планомерно набирает очки и тащит на себе команду, что его график «очко за игру» уже воспринимается, как нечто обыденное и вполне привычное. А вот в выездном матче против «Калгари» россиянин устроил «аттракцион невиданной щедрости» и первый раз за нынешний регулярный чемпионат набрал шесть очков — гол и сразу пять ассистов.

Перед стартом игрового дня он отставал на восемь баллов от лидера бомбардирского зачета Натана Маккиннона и теперь прилично подобрался к форварду «Колорадо», который в игре с «Ютой» ограничился одним результативным баллом.

Передач Никита раздал запредельно много, получились они разнообразными, а итоговый разгром «Калгари» со счетом 8:3 — целиком и полностью его заслуга.

«Посмотрите, это игрок по-настоящему мирового уровня. Боже мой! Как уверенно он играет, никакой суеты», — отметил обозреватель WTSP Эван Клоски.

Никита установил рекорд сезона, став первым игроком, кто набрал 6 очков за один матч.

Он добрался до отметки в 30 голевых передач, а звено Кучерова, Брейдена Пойнта и Джейка Гюнцеля только за эту встречу наколотило 13 баллов!

«Вечер бананов. У Никиты Кучерова 6 очков, это повторение клубного рекорда. Скотт Лоутон из “Филадельфии” забил четыре, Селебрини выдал фантастический матч. Отлично!», — резюмировал Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff.

«Когда Никита хочет, он может быть лучшим игроком в мире, причем без особенных усилий. Стоит только посмотреть на его моменты», — добавил известный блогер Алекс Мичелетти.

Стоит добавить, что 6 очков за один матч в карьере у Кучерова уже были — в прошлом сезоне. До Никиты, а из игроков «Тампы» это удавалось защитнику Дугу Кроссману (1992/1993). Просто фантастика!

Автор: Леонид Михайлов

Калгари
3:8
1:1, 2:3, 0:4
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17028 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джон Купер
Вратари
Даниэл Владарж
Андрей Василевский
1-й период
04:42
Джонатан Юбердо
18:40
Никита Кучеров
2-й период
26:25
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
26:56
Джейк Бин
27:55
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
29:05
Назем Кадри
31:05
Энтони Чирелли
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
32:14
Назем Кадри
(Кевин Бол, Джонатан Юбердо)
34:50
Коннор Зари
(Блэйк Коулмэн)
3-й период
40:43
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли)
50:27
Коннор Зари
51:34
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
53:24
Конор Джики
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
57:21
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь