«Я проиграл битву»: Торторелла прокомментировал борьбу с лакроссами Мичкова

«Я проиграл битву. Я не думаю, что должен так говорить, но я проиграл эту битву. Я разговаривал с ним в начале года, когда он делал это каждый раз. Я хочу, чтобы Мич понял, что когда он находится за воротами, опасно играть в такие игры. Что я могу сделать, сказать, чтобы ты этого не делал? Так что, да, я проиграл эту битву. Я не собираюсь бороться с этим. Я не думаю, что это должно быть в нашей игре, но такова уж наша жизнь», — приводит слова Тортореллы с пресс-конференции Sportsnet.