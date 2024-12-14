«Я проиграл битву»: Торторелла прокомментировал борьбу с лакроссами Мичкова

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла признался, что не смог заставить российского нападающего команды Матвея Мичкова перестать пытаться исполнять лакроссы во время матчей.
Мичков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (4:1) попытался забросить шайбу, выезжая из‑за ворот соперника и занося шайбу в верхний угол ворот, но голкипер «Ред Уингз» Кэм Тэлбот смог отразить удар. Ранее Торторелла критиковал россиянина за подобные попытки во время игр.
«Я проиграл битву. Я не думаю, что должен так говорить, но я проиграл эту битву. Я разговаривал с ним в начале года, когда он делал это каждый раз. Я хочу, чтобы Мич понял, что когда он находится за воротами, опасно играть в такие игры. Что я могу сделать, сказать, чтобы ты этого не делал? Так что, да, я проиграл эту битву. Я не собираюсь бороться с этим. Я не думаю, что это должно быть в нашей игре, но такова уж наша жизнь», — приводит слова Тортореллы с пресс-конференции Sportsnet.
В июле «Филадельфия» подписала трехлетний контракт новичка с Мичковым. «Флайерз» выбрали россиянина под седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года. Всего 20-летний россиянин сыграл за «Филадельфию» 28 матчей, набрал 27 очков (11 голов + 16 передач) и идет на первом месте в списке бомбардиров среди дебютантов лиги.