«Каролина» уступила «Оттаве» в матче НХЛ, Кочетков отразил 19 бросков

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Шейн Пинто (25-я, 60-я минуты), также отличился Ник Дженсен (55). Голкипер «сенаторов» Линус Улльмарк отразил 32 броска и оформил девятый шатаут в карьере.