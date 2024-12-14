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«Каролина» уступила «Оттаве» в матче НХЛ, Кочетков отразил 19 бросков

«Каролина» уступила «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Пресс-служба "Каролины"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» проиграла «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Шейн Пинто (25-я, 60-я минуты), также отличился Ник Дженсен (55). Голкипер «сенаторов» Линус Улльмарк отразил 32 броска и оформил девятый шатаут в карьере.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков совершил 19 сейвов.

«Оттава» (30 очков) занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. «Каролина» (37) располагается на третьей строчке в Столичном дивизионе.

Каролина
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
14.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Трэвис Грин
Вратари
Петр Кочетков
(Петр Кочетков, Петр Кочетков, Петр Кочетков)
Линус Ульмарк
1-й период
07:19
Ник Казинс
10:29
Джейкоб Бернард-Доккер
2-й период
24:04
Шейн Пинто
(Майкл Амадио, Ник Дженсен)
26:30
Мартин Нечас
3-й период
52:29
Вильям Каррье
54:45
Ник Дженсен
(Ник Казинс)
59:13
Шейн Пинто
(Ник Казинс, Майкл Амадио)
Овертайм
60:00
Тайсон Джост
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Оттава
НХЛ: таблица и календарь