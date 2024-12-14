«Каролина» уступила «Оттаве» в матче НХЛ, Кочетков отразил 19 бросков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» проиграла «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Шейн Пинто (25-я, 60-я минуты), также отличился Ник Дженсен (55). Голкипер «сенаторов» Линус Улльмарк отразил 32 броска и оформил девятый шатаут в карьере.
Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков совершил 19 сейвов.
«Оттава» (30 очков) занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. «Каролина» (37) располагается на третьей строчке в Столичном дивизионе.