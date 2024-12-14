Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Александр Овечкин нарушал режим

«Джордж Макфи знал, что наша команда много тусуется в своё свободное время, особенно — молодые ребята. Они были молоды и всё такое, поэтому он сказал: “Я хочу, чтобы вы начали объявлять комендантский час”. Я сказал: “Джордж, это НХЛ. Не хочу объявлять комендантский час для этих ребят”. Однако он настоял. Так вот, я помню, как мне пришлось позвонить Майку Кнублу, которому было на тот момент 39 лет, у которого дома четверо детей, и я спрашивал его, дома ли он… Однажды ночью я звоню, пытаюсь найти Овечкина. Если вы, ребята, не знаете Алекса, то он часто нарушал комендантский час. Было без пяти 11 ночи, я позвонил менеджеру по работе с командой и говорю: “Йен, нам нужно найти Ови, потому что я должен сообщить Джорджу, кто на месте, а кто нет”. И он сказал: “Хорошо, я попробую его найти”. Спустя несколько минут Ови позвонил мне сам. Всё, что я слышал, это электромузыка, русская электромузыка на заднем плане, она была такая громкая… Я спросил: “Ови, ты на месте?” Он ответил: “Да, тренер, я на месте”, и я сказал: “Хорошо, увидимся завтра” — и повесил трубку. Я не хотел ничего знать», — приводит слова Будро Russian Machine Never Breaks.